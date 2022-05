«Avui és un bon dia, en un moment crític per a la nostra seguretat, gràcies per presentar les candidatures de Finlàndia i Suècia a l’adhesió a l’OTAN». Amb aquestes paraules ha rebut el secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, la sol·licitud d’adhesió dels dos països nòrdics de mans dels seus respectius ambaixadors acreditats, Klaus Korhonen i Axel Wenhoff. Un pas que el líder de l’Aliança Atlàntica ha qualificat d’«històric» i que posa fi a la tradicional neutralitat militar dels dos països.

La decisió respon a la nova realitat provocada per la guerra de Vladímir Putin contra Ucraïna fa 84 dies, que ha fet trontollar els fonaments de seguretat del continent europeu. «Cada nació té dret a triar el seu propi camí. Totes dues han fet la seva elecció, després de minuciosos processos democràtics. Acullo calorosament les sol·licituds de Finlàndia i Suècia per unir-se a l’OTAN. Vostès són els nostres socis més pròxims, i la seva adhesió augmentarà la nostra seguretat comuna», ha destacat Stoltenberg durant una breu compareixença a la caserna de l’Aliança.

El polític noruec ha recordat que el pas fet pels dos països és «històric» i que els països aliats consideraran ara els pròxims passos al camí cap a l’OTAN. «Cal tenir en compte els interessos de seguretat de tots els aliats», ha explicat Stoltenberg al·ludint a les reserves expressades per Turquia el president de les quals, Tayyip Erdogan, ha amenaçat de bloquejar la incorporació per la política dels dos països cap als militants turcs i el Partit dels Treballadors del Kurdistan, que encara és considerat per Ankara com una organització terrorista. Malgrat aquest obstacle, Stoltenberg ha promès que l’OTAN treballarà per resoldre tots els problemes i arribar «a conclusions ràpides».

El dirigent noruec també ha dit que en els últims dies s’han vist nombroses declaracions dels aliats comprometent-se amb la seguretat de Finlàndia i Suècia. «L’OTAN ja està vigilant a la regió del mar Bàltic i les forces de l’OTAN i dels aliats continuaran adaptant-se segons sigui necessari. Tots els aliats estan d’acord en la importància de l’ampliació de l’OTAN. Tots estem d’acord que ens hem de mantenir junts», ha afegit.