El president de Rússia, Vladímir Putin, acompanyat per milers de persones en un estadi de Moscou, acusa Kíiv d’intentar empantanegar les negociacions bilaterals per posar fi al que ell anomena «operació especial militar» russa a Ucraïna amb «noves propostes no realistes», durant una conversa telemàtica sostinguda amb el canceller d’Alemanya, Olaf Scholz. Una conversa que ha durat gairebé una hora i que que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va descriure com «dura, gens amistosa».

Segons va informar el Kremlin, el mandatari rus ha expressat al cap del Govern alemany que «el règim de Kíiv aspira a empantanegar al màxim el procés de negociacions, al presentar cada vegada noves propostes no realistes.» «Malgrat això, la part russa està disposada a continuar la recerca de solucions en el marc dels nostres enfocaments des del principi ben coneguts per tots», va afegir la Presidència russa en un comunicat.

En una breu nota, la cancelleria de Berlín, va informar que Scholz ha demanat a Putin, que autoritzi un alto el foc a Ucraïna i avanci cap a una solució diplomàtica del conflicte. La trucada amb Moscou tenia Ucraïna com a únic punt a l’agenda, ha servit perquè Scholz reclami també una millora de la situació humanitària, segons la breu nota difosa per la seva oficina.

La nota del Kremlin va ser molt més extensa. El president rus va cridar l’atenció del polític alemany respecte als atacs de míssils contra barris residencials de Donetsk i Makéevka, a l’est d’Ucraïna, dels quals Moscou responsabilitza l’Exèrcit ucraïnès. «Aquests crims de guerra es van ignorar per part d’Occident», va indicar el Kremlin, al reiterar que les Forces Armades de Rússia «fan tot el possible per salvar vides humanes, en particular per mitjà de l’organització de corredors segurs per a la retirada de civils de les ciutats.»

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va qualificar la conversa dels dos líders com a «bastant complexa però absolutament pragmàtica». «La conversa no podria ser qualificada d’amistosa, va ser una conversa dura, naturalment. No obstant, es manté la necessitat de mantenir aquests contactes, aquest intercanvi d’informació i debat de temes incisius, vinculats a l’operació especial», va indicar el representant de la Presidència.

Acte patriòtic a Moscou

Aquest divendres s’ha commemorat a Moscou el vuitè aniversari de l’annexió de Crimea amb un acte massiu a favor de l’actual guerra. Més de 200.000 russos van recolzar aquest divendres l’«operació militar especial» a l’estadi olímpic Luzhnikí, a Moscou, segons dades del Ministeri d’Interior. «¡Per un món sense nazisme!», «¡Pel president!» i «¡Per Rússia!», assenyalaven els eslògans que es podien llegir a l’escenari de l’acte, que va incloure diversos concerts a càrrec de populars cantants pròxims al Kremlin.

Desenes de milers de persones que no van poder accedir a l’estadi van seguir els concerts als voltants del Luzhnikí, que té capacitat per a més de 80.000 espectadors. «Gràcies als nois que amb armes a les mans defensen els ciutadans russos en el Donbass», va dir Serguéi Sobianin, alcalde de Moscou. «Mig món s’ha unit contra nosaltres, però Rússia és un país fort. Fort pels seus ciutadans, pels seus patriotes», va dir.