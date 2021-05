La UE permetrà la reobertura de les fronteres externes de la Unió Europea amb els països que tinguin una "bona situació epidemiològica" i als viatgers vacunats. A principis de maig la Comissió Europea va proposar relaxar les restriccions d'entrada per "revitalitzar el turisme" i aquest dimecres les capitals europees han arribat a un acord per donar-hi llum verda. Queda en mans dels estats membres decidir si s'accepten només els vacunats amb antídots aprovats per l'Agència Europea de Medicaments o també els validats per l'Organització Mundial de la Salut. La UE també augmentarà el llindar epidemiològic per ampliar la llista de països exempts de la prohibició d'entrada per la Covid-19.

Fonts pròximes a la reunió d'aquest dimecres asseguren que l'acord dels estats encara s'ha d'aprovar formalment i que, per tant, l'ampliació de la llista no es farà fins a "finals de setmana o principis de la vinent". De totes maneres, és competència de cada estat membre decidir sobre la reobertura de fronteres amb països tercers.Actualment, només s'accepten aquells països amb una situació epidemiològica similar o millor a la mitjana europea. Ara mateix a la llista només hi ha: Israel, Austràlia, Nova Zelanda, Ruanda, Singapur, Corea del Sud, Tailàndia i la Xina. La resta de països tenen les portes tancades de la UE excepte per a viatges essencials. Altres restriccions que es mantenenTot plegat no implica l'aixecament de les condicions sanitàries a l'arribada, com són els tests o les quarantenes. És a dir, que els estrangers, estiguin o no vacunats, hauran de complir amb les restriccions que marca cada estat membre de la UE.

Fonts comunitàries avancen que "durant un temps encara s'exigiran tests" als viatgers, mentre que les quarantenes "tendiran a desaparèixer".