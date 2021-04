La distribució de la vacuna Janssen a Europa es retarda per les trombosis estranyes als EUA

Johnson&Johnson ha anunciat que retarda la distribució de la vacuna de Janssen a Europa "de forma proactiva" mentre s'estudien els casos de trombosi estranya als Estats Units. Preguntada per la decisió de l'agència de Salut dels Estats Units de recomanar la suspensió de la vacuna contra la Covid-19 produïda per Johnson&Joohnson per sis casos "greus" de trombosis estranyes, l'Agència Europea del Medicament ha reiterat que ho està investigant i que "comunicarà els resultats de l'avaluació" un cop arribi a una conclusió. Per ara, "no té clar" que existeixi un vincle i no ha considerat necessari desaconsellar el seu ús mentre estudia els casos. La UE just havia de començar aquesta setmana a administrar la vacuna Janssen.

"Les opinions científiques de l'EMA proporcionen als estats membres la informació necessària per prendre decisions sobre l'ús de les vacunes", recorda un portaveu de l'EMA.

Tanmateix, l'EMA no ha concretat quan podria donar la seva opinió sobre els casos detectats. En el cas de la vacuna d'AstraZeneca, el regulador de la UE va trigar unes 3 setmanes a investigar els casos fins a determinar que els més estranys podien ser un efecte secundari "infreqüent" de la vacuna.



Decisió de la companyia



Johnson&Johnson ha assegurat que està en contacte amb els reguladors europeus per a la investigació dels casos i que endarrereix "proactivament la distribució de la vacuna" a Europa. La companyia no ha justificat la paralització del subministrament al bloc europeu, malgrat que la seva autorització condicional per comercialitzar el vaccí continua vigent.

"La seguretat i el benestar de les persones que utilitzen els nostres productes és la nostra principal prioritat", ha defensat la companyia en un comunicat.