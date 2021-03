Espanya prorroga fins al 30 d'abril la restricció de viatges internacionals no imprescindibles

Espanya ha prorrogat aquest divendres fins al pròxim 30 d'abril la restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària del coronavirus.

Així ho recull l'ordre que s'ha publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), i que allarga les restriccions que finalitzaven aquest 31 de març. La pròrroga anterior es va autoritzar el passat 26 de febrer, quan el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va prorrogar les mesures un mes més.

No obstant això, l'ordre per la qual s'estableixen criteris per restringir de manera temporal l'accés per via terrestre a l'espai Schengen a través del punt de control de persones amb el territori de Gibraltar per raons de salut pública queda sense efectes a partir de les 18:00 hores del 30 de març.

Aquesta decisió arriba uns dies després que el Govern d'Espanya decidís no prorrogar la limitació dels vols directes i bucs de passatge entre el Regne Unit i els aeroports i ports espanyols.