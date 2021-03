Brussel·les proposa un passaport sanitari gratuït amb un QR per validar la vacunació, els anticossos o un test de covid

Brussel·les proposa un passaport sanitari gratuït per verificar amb un QR la vacunació, haver passat el virus o ser negatiu en covid-19. La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres la proposta sobre aquest document de viatge que, a l'espera del vistiplau dels governs europeus, no estarà llest abans de juny, ja que l'executiu europeu trigarà almenys tres mesos a fer-lo operatiu a nivell tècnic. De totes maneres, quedarà en mans dels estats decidir quines proves accepten com a salconduit, així com les restriccions de moviment per la covid-19. La CE ha avisat que els no vacunats hauran de tenir la mateixa llibertat de moviment que els vacunats mentre se sotmetin a "proves o quarantenes".



"Estar vacunat no serà una precondició per viatjar"



Els 27 estats membre de la Unió Europea discutiran el sistema de mobilitat ideat per l'executiu d'Ursula Von der Leyen a la pròxima cimera del 25 i 26 de març. D'entrada, els líders europeus estan a favor d'un passaport covid-19, mentre no signifiqui una discriminació per als no vacunats. A Brussel·les aposten per tirar endavant un document flexible que permeti demostrar l'estatus sobre la covid-19 de cara a reactivar els viatges a l'estiu.

"El Certificat Verd Digital ofereix una solució a tota la UE per garantir que els ciutadans es beneficiïn d'una eina digital harmonitzada per moure's a la UE", ha defensat la vicepresidenta de la CE Vera Jourová.



El nou sistema



Actualment, la majoria de països exigeixen als viatgers proves de la covid-19, com un PCR o un test d'antígens, per desplaçar-se dins la UE. Altres que estats obliguen a presentar un test, demanen fer una quarantena. Per ara, no s'accepten certificats de vacunació per entrar a un país de la UE. Tampoc s'admeten els tests d'anticossos ni els certificats que demostren haver passat la covid-19.

Per això, la Comissió Europea planeja ara un nou sistema de mobilitat europea que integri les tres opcions: test de covid-19, vacunació i una prova d'haver superat el virus. Batejat com a Certificat Verd Digital, aquest document de viatge serà eminentment digital, gratuït i permetrà demostrar alguna d'aquestes tres situacions. Tot i això, també tindrà una versió en paper. En qualsevol format, comptarà amb un QR que "permeti la verificació de l'autenticitat, validesa i integritat del certificat".

El document estarà en les llengües oficials de l'estat que l'emeti i en anglès, segons la proposta de l'executiu comunitari.

La CE s'encarregarà de crear el sistema i ajudarà als estats en el desenvolupament del software "per garantir que tots els certificats es puguin verificar a la UE".



Homologació de la vacunació



La UE ja compta amb un llistat de test PCR i d'antígens homologables a tots els països del bloc. En canvi, encara no existeix el mateix per a la vacunació. Brussel·les fa setmanes que treballa amb les capitals per aconseguir que tots els certificats de vacunació que s'expedeixin als 27 estats membre es puguin reconèixer a tota la UE. La idea és que tots els estats donin un certificat als seus ciutadans quan els vacunin i que sigui homologable arreu del bloc europeu.

L'ús del certificat de vacunació en l'àmbit de la mobilitat quedarà en mans dels governs europeus. Podran decidir si serveix per viatjar o no. També si donen llibertat de moviment als ciutadans que només hagin rebut una dosi d'aquelles vacunes que en requereixen dues.

De totes maneres, Brussel·les insta els estats a utilitzar els certificats de vacunació com a salconduit. "Si un estat continua exigint la quarantena o la prova de covid-19, ho haurà de notificar a la Comissió i a la resta d'estats membres i explicar els motius d'aquestes mesures", defensa l'executiu comunitari.

No totes les vacunes permetran la mobilitat. Les avalades per l'Agència Europea del Medicament -Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca i Janssen- donaran llibertat de moviment, si així ho decideixen els estats. En canvi, les que no tinguin encara el vistiplau de l'EMA, com l'Sputnik, només s'acceptaran als països que sí que les hagin autoritzat, com és el cas d'Hongria. Per exemple, un ciutadà hongarès vacunat amb l'Sputnik no podria entrar a l'estat espanyol.



Prova d'haver passat la covid



A part de la vacunació i dels tests de covid-19, la CE vol que un "certificat de recuperació" de la malaltia també pugui servir per viatjar. Aquest document haurà d'especificar quan el viatger va donar positiu i fins quan és vàlid. Serà decisió de les autoritats estatals marcar els períodes de validesa dels certificats.



Test PCR o antígens



L'últim recurs per viatjar i evitar les quarantenes seria aportar una PCR o test d'antígens, en funció de les restriccions de cada estat. Aquesta opció és l'única que en la majoria dels països implica un cost per al passatger. A Espanya el cost de les PCR gira entorn dels 100 euros.



Abast del passaport



Brussel·les demana que el passaport sanitari sigui vàlid a tots els estats membre de la UE amb la possibilitat que serveixi per Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa, si aquests països ho desitgen. Qualsevol ciutadà de la UE ha de poder obtenir el document de viatge, així com els estrangers residents a la UE i els visitants amb dret a viatjar arreu del bloc europeu.

La Comissió Europea defensa que aquest sistema ha de ser "temporal" i que s'haurà d'eliminar un cop l'Organització Mundial de la Salut declari la fi de la "l'emergència sanitària internacional per la covid-19".