Europa supera els 420.000 contagis de coronavirus i s'apropa a les 30.000 morts

Europa supera els 420.000 contagis de coronavirus i s'apropa als 30.000 morts, segons les últimes dades publicades aquest dimecres pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, en les seves sigles en anglès). Concretament, es registren 421.808 positius i 29.350 defuncions. Itàlia amb 105.792 casos i Espanya amb 94.417 (una xifra que no té en compte les últimes actualitzacions de les autoritats espanyoles, que ja xifren els contagiats en més 100.000) són els dos estats europeus més afectats per la pandèmia. Itàlia (12.430), Espanya (8.189) i França (3.523) són els estats amb més defuncions per coronavirus de la Unió Europea, superant les defuncions a la Xina, segons les dades de l'ECDC i de l'OMS.

Alemanya és el tercer estat europeu amb més casos, amb 67.366. La segueixen França (52.128), el Regne Unit (25.150) i Bèlgica (12.775).

Espanya supera els 100.000 casos

El Ministeri de Sanitat xifra ja en més de 100.000 el nombre de casos confirmats de coronavirus a tot l'estat espanyol on han mort més de 9.000 persones. Des que va començar la crisi, 5.871 persones han hagut d'ingressar a les UCI, 265 més durant l'últim dia, i s'han curat un total de 22.647 persones.