La nevada continua forta aquest dissabte a la tarda al Pirineu i Pirineu –per sobre d'uns 800 metres- i ja són una quarantena les carreteres afectades a la Val d'Aran, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i el Ripollès. A les 16.00 hores, només hi ha tallada per neu la GIV-4016 a Toses, però calen cadenes a quasi una trentena de vies, entre les quals l'N-230 al túnel de Vielha, l'N-260 al port del Cantó, la collada de Toses, el coll de la Creueta i el coll de Bóixols. En paral·lel, els Bombers de la Generalitat han rebut uns 80 avisos relacionats amb el temporal –la majoria a la regió metropolitana nord- i han assistit cotxes atrapats per la neu a Alp i Alt Àneu.

Més de 50 centímetres de neu a alta muntanya

Protecció Civil ha actualitzat la fase d'alerta del pla Neucat per les nevades abundants i generals al Pirineu i Prepirineu. D'acord amb les darreres previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es podran superar els cinc centímetres de gruix a cotes de 700 metres al vessant sud del Pirineu, els 20 centímetres per sobre dels 1.300 metres i més de mig metre de neu a partir dels 2.000 metres. A banda de la nevada, també està activada la prealerta de l'Inuncat per xàfecs que poden deixar més de 20 litre en 30 minuts a la meitat est de Catalunya, sobretot al voltant del Montseny. De fet, Viladrau és una de les poblacions on s'acumula més aigua i ja s'apropa als 75 litres per metre quadrat.

La prealerta per onatge també està activada per onades superiors als 2,5 metres (maregassa) a tot el litoral català, sobretot al Baix Empordà, Selva, Baix Llobregat i Garraf. Finalment, també està en prealerta el risc de vent amb ratxes que poden superar els 70km/h a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. A migdia s'han rebut 40 trucades al 112 pel vendaval degut majoritàriament a caiguda d'arbres, branques, elements inestables i cobertes. Cap de gravetat.

Prop de 300 trucades al 112 pel temporal de pluja, neu i vent

El telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 281 trucades que han generat 167 expedients relacionats amb les incidències per les condicions meteorològiques. La majoria de trucades s'han registrat des de les comarques de la Selva (21,59%); Barcelonès (14,98%) i Bages i Vallès Oriental amb 10,13%. La majoria de trucades s'han produït per incidències relacionades amb el trànsit (obstacles), inundacions i risc estructural. Per la seva part, els Bombers de la Generalitat han rebut 80 avisos relacionats amb la pluja i el vent, la majoria d'ells concentrats a les regions d'emergències metropolitana nord (50 avisos) i metropolitana sud (13 avisos) i, en menor mesura, a Girona (8 avisos), Tarragona (5 avisos), Lleida (3 avisos) i regió Centre (1 avís).

L'R3, tallada entre Ribes de Freser i Planoles

A nivell ferroviari, l'R3 de Rodalies es troba tallada entre les estacions de Ribes de Freser i Planoles (Ripollès) per la caiguda d'un arbre a la catenària. I pel que fa a les incidències viàries, els efectius dels Bombers de la Generalitat han assistit diversos vehicles atrapats a la neu a Alp (Baixa Cerdanya) i l'Alt Àneu (Pallars Sobirà) i almenys tres accidents sota la forta pluja a la carretera C-25 al seu pas per Santa Maria d'Oló, Avinyó i Sant Bartomeu del Grau.