Els accidents de trànsit ocorreguts a les carreteres de Girona s'han cobrat la vida de vuit persones des de principis d'any i fins al maig.

Es tracta d'un 38% menys de víctimes que l'any passat, que entre gener i maig es va tancar amb 13 morts. Les vuit víctimes ho han fet en set accidents.

La sinistralitat, per tant, ha anat de baixa enguany a Girona però malauradament hi ha un col·lectiu que està patint les pitjors conseqüències: els motoristes. N'han mort cinc i, per tant, suposen més de la meitat de les víctimes mortals.

Precisament les dues últimes persones que han perdut la vida a Girona eren motoristes, ambdós viatjaven en una moto que es va accidentar la setmana passada -el dia 24 de maig- a Vilamalla. La col·lisió va ser un xoc lateral durant un avançament de la moto, que va acabar xocant contra un camió. Les dues víctimes eren veïnes de Barcelona i eren un home de 2 anys i una dona, de 31. Aquesta última va morir l'endemà a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Pel que fa a la resta de col·lectius vulnerables, ha mort enguany també un vianant i cap ciclista

L'Alt Empordà, punt negre

Per comarques, l'Alt Empordà és la zona on s'han registrat més finats. A la xarxa viària d'aquesta comarca hi han perdut la vida cinc persones.

Pel que fa a Catalunya, fins al 31 de maig, hi ha hagut 61 víctimes mortals en 53 accidents, un 13% menys que el 2022, segons les dades del Servei Català de Trànsit. L’AP-7 és la via que ha registrat més sinistres mortals (4), tot i que es manté una clara reducció de les víctimes mortals d’aquesta via respecte a l’any passat, període en què van morir 13 persones. Aquestes xifres representen una reducció del 70% de les víctimes mortals a l’AP-7. En el cas de Girona, el dia 10 de febrer va haver-hi un sinistre mortal a l'autopista AP-7: el conductor d’un turisme va morir en un accident múltiple de cinc vehicles a Bàscara. La víctima mortal va ser un home de 88 anys de Vilopriu. A més, l'accident es va saldar amb quatre ferits: un home en estat greu, dues dones ferides de poca gravetat i un home ferit lleu.