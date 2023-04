El propietari del terreny de Cervià de Ter on s'està celebrant una 'rave' des de dijous a la nit ha presentat una denúncia contra els organitzadors per haver ocupat l'espai sense tenir-ne el permís. Ho ha confirmat a l'ACN l'alcaldessa del municipi, Roser Estañol, que aquest dissabte va poder localitzar-lo per alertar-lo de la festa il·legal que s'havia organitzat al terreny que té al costat del riu Ter. L'Ajuntament de Cervià i la resta de consistoris de la zona tenen la intenció de fer un front comú i presentar una segona denúncia conjuntament per evitar que es repeteixi. I és que les 'raves' són habituals a la zona. A hores d'ara, es calcula que hi ha unes 250 persones, després que alguns ja hagin marxat. .