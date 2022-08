Després d’un judici, arriba una sentència. La part dispositiva s’ha acabat, però en moltes ocasions encara queda una segona part per encetar: l’execució. I és que en la jurisdicció civil, molts cops cal iniciar un procés d’execució per demanar el compliment de la sentència (sigui un pagament o un altre deure a liquidar), ja que l’òrgan jurisdiccional no actua d’ofici, sinó a instància de part. No ocorre així en els processos penals, on el tribunal o jutge pertinent és qui dona l’ordre d’execució un cop la sentència esdevé ferma.

A l’Estat, aquesta segona part de la qual consta un procés judicial està a la cua pel que fa a la celeritat entre els països de la Unió Europea, segons dades del Consell General de Procuradors . I mirant les xifres de les executòries pendents als jutjats gironins, s’entén la preocupació, i és que el primer trimestre de l’any va tancar amb 48.724 executòries a tràmit després de resoldre’n 5.469, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Cal tenir en compte que durant el mateix període se’n van registrar 4.289, així que de fet se’n resolen més de les que ingressen, però tenen un nivell de pendència acumulat per l’aturada judicial provocada per la pandèmia que ha empitjorat un problema que ja era de per si endèmic. Els jutjats de Figueres lideren la xifra més alta d’execucions a tràmit a la província, amb 10.521 de pendents, i juntament amb els de Blanes (9.686) acumulen més del 40% del total a tràmit als jutjats gironins. La resta de jutjats compten amb xifres més baixes: la Bisbal d’Empordà 6.437, Sant Feliu de Guíxols 2.964, Santa Coloma de Farners 4.853, Girona 4.270, Olot 2.368, Ripoll 911 i Puigcerdà 804. Al mateix temps, el seu nivell d’ingrés és molt inferior al de Figueres, amb l’única excepció de Girona. Per jurisdiccions, la gran majoria de casos a tràmit, concretament 40.574, corresponen a la civil. Només 8.054 estan pendents d’executar-se a la penal, i només n’hi ha 96 a la contenciosa administrativa. Pel que fa als ingressos, les diferències no són tan enormes: van registrar-se 2.490 demandes d’execució civil i 1.763 de penals.