SOS Costa Brava reclama a la Generalitat crear "amb urgència" el Conservatori del Litoral per salvar 60 pinedes i retalls de bosc que es troben "en perill" per "l'especulació urbanística". L'entitat assegura que la creació d'aquest organisme públic, que ha de comprar terrenys i preservar-los del procés "depredador" del totxo, acumula ja dos anys de retard.

"Toca decidir si volem convertir la Costa Brava en Marbella o bé salvar-ne allò que queda", diu l'advocat de l'entitat, Eduard de Ribot. Membres de la plataforma han volgut visibilitzar "el risc" que corre el litoral a la pineda de 13 hectàrees de Platja d'Aro (Baix Empordà) afectada per l'ampliació de la marina. Aquí hi ha un projecte per fer-hi 270 amarradors, 340 habitatges i un hotel.