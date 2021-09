El Col·lectiu dels Pensionistes de Girona, per la defensa de sistema públic de pensions reprèn les concentracions. Aquest dijous s'han concentrat a la Plaça de la independència i s'ha realitzat un torn d'intervencions i posteriorment en manifestació fins a l'Ajuntament.

La recent aprovació de la reforma de les pensions no ha resultat suficient per al Col·lectiu de Pensionistes, i entre els seus principals objectius i que uneixen a tots els pensionistes són:

Defensa del Sistema de les Pensions Públiques.

Garantir el poder adquisitiu amb l'increment de l'IPC.

Pensió mínima i igual al Salari Mínim, amb previsió de l'objectiu del 60% de la Renda mitjana que se suggereix en la Carta Social Europea.

Reduir la bretxa de gènere en les pensions, ja que aquesta actualment en un 34% de diferència.

Eliminar la deducció fiscal dels plans de pensions privats en l'IRPF.

Derogar les reformes laborals i especialment el de factor de sostenibilitat.

Eliminar el copagament en els medicaments als pensionistes.

"Els pensionistes de Girona, ben cada vegada més necessari protestar i sobretot per la gent jove que ve darrere. Nosaltres ja hi som tots jubilats", ha assegurat Francisco Muñoz, un dels portaveus del Col·lectiu, i hi ha emplaçat als assistents a participar en la propera concentració del pròxim dia 14 d'octubre a les 11 hores a la mateixa plaça de la Independència. Exigim la garantia d'unes "pensions públiques, dignes, justes i suficients" i no admetem "ni retallades ni privatitzacions" "No volem que es creïn fons privats de pensions ni amb aquest ni amb cap altre acord".