L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha finalitzat la fase 1 del projecte de reforma i ampliació de l’hospital de dia de l’Hospital Santa Caterina de Salt. Aquesta primera fase correspon a l’hospital de dia mèdic, el qual ha entrat en funcionament aquest mes de setembre. L’hospital de dia mèdic disposa de tres sales de tractament diferenciades, dues per als tractaments mèdics indicats als pacients ambulatoris dels diferents serveis del centre, i un tercer espai dirigit al pacient amb patologia crònica respiratòria o cardíaca. Les instal·lacions també disposen de gabinets propis d’exploració, amb un d’específic per a les proves pneumològiques i dos gabinets més de tipus polivalent, a més de tres consultes i sis boxos polivalents. Als gabinets s’hi realitzen les proves diagnòstiques de suport a l’activitat, ja sigui de manera ambulatòria o durant l’hospitalització.

Segona fase del projecte, l’hospital de dia quirúgic

Es preveu que el proper mes d’octubre finalitzin les obres de la segona fase del projecte de reforma i ampliació de l’hospital de dia. Aquesta fase correspon a l’hospital de dia quirúrgic, on es fa la recuperació dels pacients d’una cirurgia major ambulatòria (CMA) i de proves diagnòstiques (endoscòpies principalment), així com la preparació del pacient abans d’una intervenció quirúrgica. Disposarà dels espais comuns adients a l’activitat assistencial que s’hi duu a terme (control d’infermeria, sala d’espera, espais exclusius dels professionals així com d’àrees de magatzem, de neteja i rebuig, i serveis per als pacients, principalment), una sala de preparació abans de la intervenció i una sala per la recuperació del pacient intervingut per una CMA. L’hospital de dia quirúrgic disposa a més de sis boxos polivalents i clínica del dolor.

L’hospital de dia quirúrgic estarà ubicat a la planta baixa de l’Hospital Santa Caterina mentre que el mèdic s’ha dimensionat per la planta soterrani. Ambdues àrees estaran comunicades per un nucli vertical d’escales i d’ascensor, que es preveu finalitzar durant els propers dies, de manera que el conjunt del servei d’hospital de dia quedarà plenament integrat dins l’estructura actual del Santa Caterina. Quan el conjunt de l’obra estigui acabada, tots els pacients hi accediran per la planta baixa, tant si han d’anar a l’hospital de dia quirúrgic, com al mèdic. En el seu conjunt, el projecte aporta una millora substancial en la qualitat assistencial del centre i en el benestar dels pacients.

L’hospital de dia recupera l’activitat a nivells de prepandèmia

Aquest any 2021 i fins el mes d’agost, l’hospital de dia ha dut a terme 10.841 sessions, superant en un 3% l’activitat respecte al mateix període de 2019, en què es van registrar 10.555 sessions. El Santa Caterina ha fet un esforç important en recuperar l’activitat del servei i aquest any durant els primers vuit mesos de l’exercici hi ha atès 3.990 pacients, un nombre lleugerament superior al de l’any 2019 durant el mateix període (3.972 pacients).

D’altra banda, les noves instal·lacions permetran duplicar la capacitat del servei d’acord amb el progressiu increment de l’activitat de cirurgia major ambulatòria del Santa Caterina en els darrers anys i de la pròpia activitat d’hospital de dia i gabinets. En els últims sis anys anteriors a la pandèmia, l’Hospital Santa Caterina havia incrementat la cirurgia sense ingrés en més d’un 37%, registrant al 2019 més de 3.800 intervencions. Aquest any 2021 i fins el mes d’agost, malgrat la situació derivada de la Covid-19, s’han dut a terme prop de 2.000 intervencions.

El projecte del servei d’hospital de dia haurà suposat una inversió de 2 milions d’euros aproximadament (obra i equipament).