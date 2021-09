Fa unes setmanes van començar les tasques per auditar la xarxa elèctrica del barri de Font de la Pólvora de Girona, on els veïns pateixen talls de llum freqüents des de fa més de set anys. L’auditoria externa era una reclamació veïnal de la Plataforma per la Dignitat, que els grups municipals de Guanyem, el PSC i ERC van portar al ple de desembre de 2019 en forma d’una moció que va ser aprovada. En el text, entre altres punts, es demanava una auditoria independent que avaluï l’estat de la xarxa, perquè consideren que el motiu dels talls de llum es pot deure a «una xarxa obsoleta i deficient».

Més endavant, i coincidint amb noves protestes dels veïns del sector Est pels continuats talls de llum en plena onada de fred el gener d’aquest any, l’equip de govern va manifestar, entre altres compromisos, la voluntat de tirar endavant aquesta auditoria per «conèixer amb detall l’estat de la xarxa elèctrica al barri» a partir de dades pròpies més enllà dels informes que emet la Generalitat de Catalunya de forma bianual, que acrediten que es compleix amb els requisits tècnics establerts per la legislació.

En funció dels resultats - que aleshores s’esperaven «en poques setmanes» -, des del consistori afirmaven que «es prendran les mesures pertinents en cas de ser necessari o si es demostrés que Endesa no té la xarxa elèctrica en condicions», van dir en un comunicat.

Aquell mateix mes de gener, Endesa va emetre un comunicat en què afirmava que la xarxa elèctrica està «en bon estat i dimensionada per cobrir la demanda dels clients». La companyia atribuïa les interrupcions al subministrament «en zones concretes dins d’aquests barris» a «sobrecàrregues a la xarxa com a conseqüència de connexions irregulars i no per avaries», apuntaven en un comunicat.

Finalment va ser el passat mes de juny quan l’auditoria externa va ser contractada pel consistori. En concret, la tasca va ser adjudicada a l’empresa Bureau Veritas Inspección y Testing, S.L.U., per un import de 15.899,40 euros, IVA inclòs. Tot i això, les tramitacions administratives relatives a les contractacions públiques van fer que fins ara no s’hagin començat l’execució dels treballs.

A la sessió plenària del consistori celebrada aquest dilluns, la portaveu del grup socialista, Sílvia Paneque, va formular la pregunta a l’equip de govern sobre l’estat en què es troba aquest servei. Fonts de l’Ajuntament informen que divendres passat l’empresa va dur a terme un seguit d’inspeccions sobre el terreny, però que l’auditoria ja va ser posada en marxa fa unes setmanes. La contractació preveu que l’auditoria a la xarxa elèctrica en aquest barri de la ciutat tingui una durada de quatre mesos.