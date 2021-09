La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, va anunciar ahir que el Govern espanyol suspèn la inversió de 1.700 milions d’euros prevista per al projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat, tot i mantenir, de moment, la inversió per fer arribar el TAV a l’aeroport de Girona. Segons va explicar la ministra, la decisió s’ha pres després de constatar que el projecte no té el suport de la Generalitat de Catalunya. «El pacte s’ha trencat per una pèrdua de confiança manifesta», ha dit la ministra. Segons ella, és «impossible arribar a bon terme» amb una inversió d’aquesta envergadura «sense un suport nítid i sense fissures per part de la Generalitat». «Els grans projectes requereixen grans consensos», va dir, tot lamentant que es perd «una gran oportunitat».

Malgrat aturar l’ampliació de l’aeroport del Prat, Sánchez va recalcar que l’executiu espanyol «no renuncia» a tirar endavant les obres per connectar els aeroports de Girona i Reus amb tren d’alta velocitat. «Mantenim intactes aquests compromisos», va asseverar, i va assenyalar les obres com a «infraestructures necessàries». En una roda de premsa convocada d’urgència ahir a la tarda, Sánchez va criticar els posicionaments públics del Govern d’ençà que el 2 d’agost van acordar l’ampliació de l’aeroport. Segons la ministra, aquests posicionaments «han canviat» des que divendres va transcendir públicament el contingut del DORA (Document d’Ordenació i Regulació Aeroportuària) 2022-2026.

La ministra va assegurar que el Govern espanyol «vol que Catalunya torni a ser el motor econòmic d’Espanya», i va culpar la Generalitat d’impedir-ho: «No imposarem l’ampliació de l’aeroport perquè la Generalitat no ho fa possible». «Un aeroport ha d’estar al servei del territori en què s’ubica, per millorar la mobilitat de la gent i de les empreses, i per generar riquesa, però per aconseguir l’èxit cal el suport de les institucions públiques», va afegir.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, va assegurar que la decisió de l’executiu espanyol és «una nova deslleialtat» amb Catalunya. En una roda de premsa a Brussel·les, Puigneró va lamentar la «decisió de trencar unilateralment un acord que representava una inversió important» per a Catalunya. Puigneró també va mostrar el seu «malestar i enuig per la confusió generada per part d’alguns a Catalunya» sobre el projecte, que va reiterar que protegia la llacuna de la Ricarda. Paral·lelament, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va acusar el Govern espanyol de «xantatge» i va indicar que la decisió ha permès comprovar que tant l’executiu de Pedro Sánchez com Aena «només estaven disposats a fer l’ampliació si era com ells han pretès». La vicepresidenta del Govern central Yolanda Díaz va titllar de «gran notícia» que «es replantegi l’ampliació del Prat en plena emergència climàtica».