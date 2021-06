Diumenge 6 de juny a mitja nit, el Servei Català de Trànsit ha rebut l'avís d'un sinistre viari mortal al punt quilomètric 1,4 de la GIP-6531, a l'altura de Begur. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 00.29 h.

Per causes que encara s’estan investigant, dos turismes han topat frontalment i com a conseqüència de la col·lisió ha mort el conductor d’un dels vehicles. Els dos ocupants de l’altre cotxe implicat en l’accident han resultat ferits menys greus i han estat traslladats a l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Arran de la incidència s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Pel que fa a l’afectació viària, la carretera ha estat totalment tallada fins a tres quarts de tres de la matinada, quan s’ha pogut habilitar pas alternatiu. La incidència ha quedat totalment normalitzada a les 03.20 h.