La campanya d'excavació de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes) al jaciment del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella ha identificat icnites --petjades fòssils-- d'un mamífer que encara per determinar de fa 3,1 milions d'anys. Un cop identificades, l'equip d'arqueòlegs les ha extretes per traslladar-les al laboratori, on es restauraran, perquè és un material molt fràgil i no pot estar a la intempèrie, ha informat aquest dimarts, 1 de juny, l'Iphes en un comunicat.

El rastre s'ha trobat al sector de Ca n'Argilera, al vessant sud de l'edifici volcànic, en un sector de l'àrea de treball que encara no s'ha excavat. La base d'aquesta unitat, formada principalment per sorres, està concrecionada i endurida i la composició litoestratigràfica indica que per sobre disposava d'una làmina d'aigua poc profunda.

A falta d'un estudi més detallat, el rastre està format per quatre petjades alineades en direcció sud-oest, en les quals es pot observar com el mamífer hi va deixar les empremtes digitals. És el primer cop en els 18 anys de treball continu al Camp dels Ninots que s'identifiquen icnites, un fet que l'Iphes ha considerat "molt important".