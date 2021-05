Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit i matinada en 15 serveis per apagar una trentena de contenidors cremats a Sabadell, Terrassa, Pallejà i Girona. A Sabadell, al carrer del Plutarc s'han calcinat sis contenidors i han quedat afectats per radiació fins a set vehicles. Els altres cinc focs a la cocapital del Vallès, entre les 2.30 i les 04.50 hores, s'han produït als carrers Tàcit, Malta, Larra, Marcial i Cervantes, amb un balanç de 9 contenidors cremats més, dos vehicles afectats, i arbres i persianes d'edificis afectats. A Terrassa, s'han cremat sis contenidors i dos cotxes i una moto han quedat malmesos per la temperatura. Ha estat a la plaça Lluís Companys i al carrer Colon entre les 4.00 i les 5.00 de la matinada.

A Pallejà, entre les 00.30 i la 01.00 hores, s'han calcinat cinc contenidors. Finalment, a Girona s'han cremat quatre contenidors al carrer de Santa Eugènia i tres contenidors més al carrer d'Orient.