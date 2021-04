L'AFA de l'escola Balandrau vol un solar per la seva ubicació final

L'Associació de Famílies de l'escola Balandrau, al barri de Domeny de Girona, ha presentat una instància a l'Ajuntament per demanar que s'assigni un solar on construir-hi el centre definitiu, ara en barracons. L'AFA menciona una resolució municipal, que va ser aprovada per unanimitat al consistori el gener de 2020, on es desestimava tancar grups de P3 a la ciutat, especialment quan hi havia el risc que això fes desaparèixer un centre educatiu.

En la instància també recorden la resolució aprovada pel Parlament el novembre passat. Un dels punts del seu contingut estableix el compromís d'«Aprovar l'emplaçament definitiu de l'Escola Balandrau, tan bon punt l'Ajuntament de Girona posi a disposició un solar».

Les famílies s'agafen a això per reclamar «que es compleixin les resolucions preses» i que el consistori «posi a disposició un solar per l'emplaçament definitiu de l'escola Balandrau».

Pendents d'Educació

Per part de l'Ajuntament, el regidor d'Educació, Àdam Bertran, afirma que «nosaltres estem a disposició de poder cedir els terrenys, en cas que es confirmi la voluntat del Departament d'Educació de poder-la construir».

Això sí, recorda que previ a la construcció de l'escola definitiva Balandrau, abans s'ha d'impulsar la nova escola del Bosc de la Pabordia. En aquest cas, fa més temps que el centre es troba en una situació provisional de barracons, però ja té uns terrenys definitius adjudicats, que es posaran a punt quan el Departament d'Educació planifiqui els propers centres a construir.