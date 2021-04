Arrenca la prova pilot Obrir Girona amb el cicle de sopars en cinc restaurants de la ciutat

L'estudi clínic Obrir Girona, que vol provar l'eficàcia d'un passi digital 'covid-free', ha arrencat aquest divendres amb el cicle de sopars en cinc restaurants. La jornada ha començat a les set del vespre amb força afluència però sense omplir reserves. És el cas del restaurant Cal Ros. Per aquest divendres, té quatre taules però el cap de setmana que ve ja avança que estan "desbordats". La primera taula ha arribat a les vuit enmig d'una gran expectació. Per poder entrar, han hagut d'acreditar que compten amb un certificat MBCC (Molt Baixa Capacitat de Contagiar). "És un petit pas per nosaltres però un gran pas per a la societat", ha assegurat un dels comensals Claudi Camps.

Tret de sortida a la prova pilot per obrir Girona a la celebració de grans esdeveniments. Aquest divendres ha arrencat el cicle de sopars en cinc restaurants (l'Umai, l'Índigo, el Divinum, el SiNoFos i Cal Ros), que es faran cada divendres i dissabte durant un mes. Inicialment, eren sis però, finalment i per causes alienes al projecte, el Mimolet no hi participarà.

L'estrena s'ha fet coincidint amb Sant Jordi i, segons els promotors, el Centre Blockchain de Catalunya, ha tingut una gran acollida. El sistema permet conformar taules de fins a sis persones i d'un màxim de tres bombolles de convivència. La clau: una aplicació gratuïta de certificats digitals ICC AOKpass, que els participants s'han hagut de descarregar i que permet una confidencialitat absoluta de les dades. Després de crear un perfil, s'han de dirigir a una de les farmàcies adherides al projecte que els valida "l'estat de salut".

Per fer-ho, tenen tres opcions. Si han rebut les vacunes contra la covid-19, a través d'un certificat, la farmàcia els valida i genera un codi. Sempre, això sí, que faci menys de sis mesos que hagin rebut el vaccí.

En cas d'haver passat el virus, cal una PCR positiva de fa més de quinze dies amb una validesa màxima de tres mesos. I si no es troba en cap d'aquests dos casos, cal un test d'antígens que practiquen des de la mateixa farmàcia. Si el test es negatiu, automàticament se l'acredita com a persona MBCC i té 36 hores per participar en un dels esdeveniments d'Obrir Girona. El cost de tot plegat: entre 2 euros i mig i 8 euros i mig, depenent de l'opció a la que s'hagi hagut d'optar.

Es calcula que durant aquests dies, s'han realitzat unes 200 certificacions, entre les quals a banda dels comensals, hi ha el personal dels restaurants que participen a la prova pilot. Això, segons el president del Centre Blockchain, ofereix una garantia addicional que l'espai on soparan està lliure de virus i, alhora, activa un cribratge "voluntari" entre la ciutadania.



Codi QR i certificat pel toc de queda

El certificat obtingut durant el procés genera un codi QR que les participants han de mostrar a l'entrada de l'establiment. Un cop comprovat, se'ls facilita –via correu electrònic- un document que els acredita com a participants de l'estudi i que poden presentar en cas de trobar-se un control policial. I és que els sopars s'allarguen fins a les deu de la nit, just a l'inici del toc de queda, però els comensals tenen fins a les onze per tornar a casa.

Un dels restaurants que ha participat a la iniciativa és Cal Ros. El seu propietari i xef, Marc Fiol, s'ha mostrat molt satisfet de formar part de la iniciativa. "Som uns privilegiats, teníem moltes ganes de tornar a obrir. Estem molt il—lusionats", ha afirmat. Fiol espera que, mica en mica, s'hi puguin anar sumant altres restaurant de la ciutat i de la resta de Catalunya. De fet, des de Blockchain no ho descarten, tot i que veuen complicat ampliar-los un cop començat l'estudi.

De moment, el ritme de reserves és bo però aquest primer cap de setmana no ompliran. "Aquesta setmana la gent encara no sap massa però per a la setmana que ve estem desbordats", assegura.



"No recordàvem l'últim cop que vam anar a sopar"

Una de les quatre taules que aquest divendres s'han estrenat sopant en un dels cinc restaurants participants l'han ocupat en Claudi Camps i la Cristina Gisbert. Tots dos son sanitaris i estan vacunats. "Em sembla meravellós i, a més, molt important perquè hem de consumir i dinamitzar l'economia. Sinó tindrem un problema greu que repercuteix en la salut mental", diu en Claudi. "És molt important que es facin estudis per veure com podem anar tornant a la normalitat amb seguretat", afegeix.

Girbert, per la seva banda, diu que és molt interessant participar en aquest tipus d'experiències i que cal contribuir a que "tot això es normalitzi". "Ara mateix estàvem comentant que no recordàvem quan va ser l'últim cop que vam sortir a sopar. Creiem que era a l'octubre. Ha passat molt de temps", remarca.

El president del Centre Blockchain, Quirze Salomó, afirma que estan molt contents de poder tirar endavant una iniciativa en la que porten mesos treballant i que, a més, hagi pogut coincidir amb una diada tan especial com Sant Jordi. "És una porta a anar obrint l'economia el més aviat possible", insisteix.

A més, si els resultats són positius –com esperen- la intenció és que el sistema es posi a disposició "de tot el país" a través de les cambres de comerç.



Altres grans esdeveniments

A banda d'aquest cicle de sopars, el calendari d'Obrir Girona també preveu celebrar amb un aforament de 3.000 espectadors el partit de la final de la Lliga Femenina Endesa a Fontajau el dia 2 de maig, en cas que l'Uni Girona quedi classificat. La resta d'actes del calendari els anirà confirmant l'organització d'Obrir Girona properament.

Tot i que l'inici s'ha hagut d'endarrerir –entre d'altres, perquè faltava l'aval del Procicat- el projecte va començar a finals del mes de febrer. Va ser aleshores quan es van fer les formacions a les farmàcies de Girona que hi participen –més d'una trentena- perquè sabessin com desenvolupar el seu rol.