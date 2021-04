El Vall de Llémena estrena cicle formatiu

L'institut Vall de Llémena de Sant Gregori impartirà, a partir del curs vinent, el cicle formatiu de grau mitjà d'Imatge i so, dins el ram de tecnologies de la informació. Això el converteix en el primer centre educatiu públic de les comarques gironines que ofereix aquests estudis.

El cicle es podrà impartir combinant horaris de matins o de tardes. A part de l'edifici on actualment es troba l'institut, l'Ajuntament posa a disposició de l'alumnat l'equipament de l'Espai la Pineda i l'emissora municipal. Recentment, l'Ajuntament de Sant Gregori també ha iniciat els tràmits per adquirir la finca de can Frenca, just al costat de l'institut, que permetrà l'ampliació de l'equipament educatiu en un futur.

Als estudis que s'impartiran a Sant Gregori s'hi accedeix després d'acabar l'ESO i, un cop finalitzats, donen accés a cicles de grau superior de la mateixa branca. Aquest cicle formarà tècnics per realitzar sessions d'animació musical i visual en directe i efectuar captació, mescla, enregistrament i reproducció de so en tota mena de projectes. La preinscripció ja està oberta.