Nova activitat de turisme sostenible en família a Girona per descobrir el Ter

Girona compta amb una nova proposta de turisme familiar per gaudir de la natura sense sortir de la ciutat. L'Ajuntament de Girona, amb la col·laboració del Consorci del Ter, ha ideat un conjunt d'activitats d'observació i de descoberta de l'entorn amb l'objectiu de donar a conèixer la fauna i la flora que ofereix el Parc Fluvial del Ter. L'activitat permet familiaritzar-se amb el recorregut que la ciutat té arranjat al llarg de la llera d'aquest riu i que es pot fer tant a peu com en bicicleta.

«L'activitat familiar del Parc Fluvial de les Ribes del Ter és una acció a escala local que emprèn transformacions centrades en la resiliència tal com marca l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, i que ofereix condicions per ser una activitat totalment segura. Així mateix, és una aposta per un turisme sostenible i de proximitat, dos factors clau en la reactivació del turisme en el context actual», ha explicat la tinenta d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes.

En total, es proposen deu activitats adreçades als infants i relacionades amb aquest paratge natural, on el pas del riu ha propiciat l'aparició d'una gran varietat de plantes i d'animals. La humitat permet que hi visquin diversos tipus d'arbres, com pollancres, salzes, verns o freixes de fulla petita. La vida animal també hi és rica, i s'hi troben des d'amfibis com granotes i gripaus fins a petits mamífers com conills i llúdrigues, passant per tota mena d'aus i algun rèptil. El document per seguir l'activitat es pot consultar i descarregar al web de turisme Girona en diversos idiomes, o anar-lo a buscar a l'Oficina de Turisme.

La proposta familiar s'emmarca en el projecte Interreg POCTEFA TTFS «Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible», en què també participen els ajuntaments de Lleida i de Perpinyà i el Consorci del Ter per promocionar un turisme saludable de descoberta dels espais fluvials del Ter, Tet, Fluvià i Segre.