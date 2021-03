Un tall a Jaume I clama recuperar espais urbans per a la ciutadania

Paisatge atípic a la Gran Via de Jaume I de Girona, ahir al matí. Una acció impulsada per la plataforma Girona pel Clima, emmarcada en la campanya «Confinem els cotxes, recuperem la ciutat», va tallar el carrer al trànsit per omplir-lo d'activitats promogudes per la ciutadania i diverses entitats.

Un dels representants de Girona pel Clima, Jordi Mateu, va explicar que l'acció tenia l'objectiu de «recuperar els carrers i retornar-los a les persones», va defensar. Durant el confinament, explicava, des de la plataforma volien «emplaçar les administracions perquè aprofitéssim el moment en què teníem uns carrers pacificats sense soroll, fums, ni transit, per avançar en model de ciutat que es basi en la mobilitat sostenible». Però Mateu va lamentar que «s'ha perdut l'oportunitat», tot afegint que per això «seguirem sortint al carrer».

Així, ahir a Jaume I s'hi van traslladar tres caus de la ciutat, com el del barri de Sant Narcís, que va aprofitar per organitzar una gimcana per trobar locals de moda sostenible. També es van dur a terme tallers d'arreglar bicicletes, i algunes Associacions de Famílies van aprofitar per dur-hi els seus fills per «passejar i gaudir de l'espai». Molts infants pintaven l'asfalt, i també hi havia famílies que hi circulaven en bicicleta. A més, es va pintar un mural que representa «la mobilitat sostenible». El Sindicat de Llogateres va instal·lar-hi una parada perquè recuperar la ciutat «també vol dir que les persones que l'habitem no ens haguem de preocupar per perdre casa nostra», explicaven.

Pels organitzadors, aquestes activitats visibilitzaven «els usos que es podrien fer» de la via pública. I van recordar que «els cotxes tenen l'hegemonia de l'espai públic».