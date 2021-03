Cop policial a una banda de narcos que tenien «guarderies» de droga

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desmantellat una banda dedicada al tràfic internacional de drogues amb «guarderies» a Girona. Concretament, se'n van localitzar en un apartament de Santa Margarida de Roses i en una masia de la zona del Pla de Martís, d'Esponellà.

En l'operació conjunta han detingut 14 persones entre Andalusia i Barcelona. Aquesta banda transportava l'haixix i marihuana amb vehicles d'alta gamma amb el sistema «Go Fast» però l'emmagatzemaven a les comarques gironines fins que l'enviaven a França. Dotze dels 14 detinguts han entrat a presó.

En els 11 escorcolls realitzats, dos d'ells a la província de Girona - Esponellà i Roses- els agents han localitzat un total de 120 quilograms de marihuana a cabdells, 709 plantes de marihuana, més de 3 quilograms d'haixix i han intervingut 142.475 euros en efectiu, un fusell d'assalt, dos subfusells, cinc pistoles, un revòlver, una arma llarga, munició de diferent calibre, plaques de matrícula falses i útils per al pesatge i envasat de substàncies.

Restes d'un cultiu a Esponellà

A la masia d'Esponellà, la Policia Nacional va realitzar l'escorcoll a mitjans de febrer i fins i tot va anar amb gossos policies. Aquí van localitzar les restes d'una plantació de marihuana, també dos jocs de matrícules i aparells. Mentre que a l'apartament de Roses, en canvi, no hi van poder comissar res però sí que hi havia indicis -olor- que hi havia hagut droga emmagatzemada recentment.

En l'operació policial conjunta s'ha escapçat una banda criminal d'origen francès que utilitzava les comarques gironines per guardar la droga i també per esperar-se abans de transportar-la cap a França.

De fet, l'organització es dedicava al cultiu intensiu de marihuana a finques de zones poc habitades, així com a l'adquisició i compra de grans partides de droga procedents d'altres proveïdors. Per al seu emmagatzematge llogaven immobles en diferents punts de la província de Màlaga, a més de comptar amb «guarderies» secundàries a Barcelona i Girona -Esponellà i Roses- que utilitzaven a l'espera del seu definitiu transport a tercers països.

Per desenvolupar aquesta activitat delictiva es valien de vehicles d'alta gamma sostrets amb matrícules duplicades per creuar el país amb les partides de droga fins al seu destí a França.