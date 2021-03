Girona canvia el vaixell de la plaça del «Barco» de Sta. Eugènia

L'Ajuntament de Girona va retirar ahir al matí el vaixell i la resta de jocs infantils de la plaça de Santa Eugènia per millorar-ne l'accessibilitat i la seguretat. Els jocs eren antics i havien sofert molt desgast, fet que podia suposar un perill per als usuaris, segons l'Ajuntament. A més, ja s'hi havien fet nombroses reparacions, de manera que els serveis tècnics de Mobilitat i Via Pública van considerar adient substituir tot el conjunt per un de nou.

La renovació dels jocs ja està en marxa i s'efectuarà en el termini d'un mes, aproximadament. Concretament, se substituiran els elements que hi havia fins ara per uns altres de semblants, mantenint la temàtica marítima que popularment dona nom a la plaça. També s'aprofitarà per instal·lar-hi jocs inclusius, adaptats a infants amb discapacitat.

«Estem fent renovació de jocs infantils en molts punts de Girona, però aquest és un dels casos més emblemàtics de la ciutat i per això hem volgut ser molt curosos, mantenint la temàtica del vaixell, però amb jocs nous i moderns. Estem segurs que l'actuació serà una millora per al barri, ja que, a més, hi posarem jocs inclusius per a infants amb discapacitat», ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda.

El nou vaixell comptarà amb tobogans, un rocòdrom, una xarxa de grimpar, panells lúdics, o una zona de reunió a la part baixa, i es col·locarà paviment de seguretat amb graveta a les zones on hi hagi més altura. La molla en forma de veler serà d'integració, igual que el gronxador mixt, que disposarà d'un seient pla i d'un altre d'adaptat. El valor estimat del contracte és de 14.990 euros (IVA exclòs).