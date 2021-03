L'Ajuntament de Salt tanca l'any 2020 amb un estalvi net de 2,7 milions d'euros

L'Ajuntament de Salt ha tancat l'exercici 2020 complint amb tots els indicadors de la llei pressupostària «malgrat la complexitat d'un any on la covid-19 i els seus efectes han estat protagonistes», segons ha ressaltat l'equip de govern en un comunicat. En aquesta línia, s'ha tancat el pressupost amb un estalvi net de 2,7 milions, una xifra que permet situar el romanent de l'administració en els 4 milions.

La reducció d'ingressos directament vinculada a l'impacte de la pandèmia i a les exempcions fiscals impulsades durant la pandèmia s'ha compensat amb el capítol de despeses, amb una execució del 88,8% de les xifres pressupostades i equilibrant, d'aquesta manera, la caiguda de gairebé el 10% dels ingressos.

D'altra banda, el deute s'ha rebaixat fins als 8 milions consolidant així la tendència iniciada fa cinc anys. Durant aquest període s'ha reduït en un 66% respecte als 24 milions que hi havia l'any 2015.

L'alcalde, Jordi Viñas, ha explicat que «l'exercici 2020, tot i les dificultats a les quals ens hem vist abocats per la reducció d'ingressos i per la voluntat d'estar al costat dels veïns i veïnes, consoliden la bona feina que s'està duent a terme durant els darrers dos mandats i que només té un objectiu: gestionar amb responsabilitat els diners de tots els saltencs i saltenques».

Per la seva banda, el regidor d'Hisenda, Toni Vidal, afegeix que «aquest 2021 continuarem amb la línia de gestió responsable dels darrers anys sense oblidar que seguim amb la necessitat de superar l'impacte de la covid. Entre altres mesures planificades, hem impulsat una nova partida de 250.000 euros per estat al costat del teixit econòmic i comercial de la vila».

Aposta per les inversions

La reducció del deute i l'augment del romanent permeten l'Ajuntament de Salt situar com a prioritats per a aquest 2021 la reactivació econòmica de la vila i l'increment de les inversions, que enguany se situen en els 2.616.824 euros. Destaquen els 855.000 euros que es destinaran a la millora i manteniment dels carrers de la vila o els 310.000 per a parcs i jardins.