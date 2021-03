Neix una associació d'antics alumnes a l'institut Espriu de Salt

Neix una associació d'antics alumnes de l'institut Salvador Espriu de Salt. El centre educatiu ho va anunciar ahir, recordant que es tracta del segon institut d'estudis secundaris creat a la ciutat de Girona, l'any 1976 (en aquell moment Salt encara no era un municipi independent). Anomenada «Associació d'Antics i Amics» del centre, vol aplegar antics alumnes, docents i amics del Salvador Espriu.

El centre «va néixer com a centre de batxillerat l'any 1976», expliquen des de l'institut a través d'un comunicat. «Així va esdevenir el segon centre gironí i s'afegia a l'institut Vicens Vives, que ha estat sempre l'institut històric de Girona». «Des d'aquell moment milers de nois i noies de Girona, Salt i altres poblacions han freqüentat les seves aules per graduar-se i per accedir als estudis superiors», manifesten. També afegeixen que, «en els darrers 44 anys, centenars de docents hi han impartit classe». Per tot plegat, afirmen que «hi ha voluntat de crear una entitat que aplegui i faciliti la comunicació entre aquestes persones».

La convocatòria per informar i promoure aquesta associació, es farà en línia el proper dissabte 13 de març. Aquell dia l'institut també durà a terme una jornada de portes obertes per a futurs alumnes d'ESO, que seguirà les mesures de seguretat corresponents atesa la crisi sanitària actual.