Guanyem i el PSC demanaran al ple compareixences pel Bloom

Els grups municipals del PSC i de Guanyem a l'Ajuntament de Girona han demanat una compareixença de l'alcaldessa, Marta Madrenas, i de la quarta tinenta d'alcaldia, Glòria Plana Yanes, per fer-los preguntes sobre el projecte Clúster Media TIC, conegut com a Bloom. La petició dels dos partits s'ha fet per mitjà d'una moció, que es debatrà al ple del proper dilluns 8 de març. El projecte, actiu entre el 2012 i el 2016, va rebre 1,8 milions d'euros en inversió, la meitat dels quals provenien de fons europeus. El conveni era format per l'Ajuntament, la UdG i la Fundació del Parc Científic i Tecnològic.

Els grups recorden l'informe que va fer secretaria a petició del PSC i Guanyem, on es constataven algunes irregularitats, com el fet que «el conveni continua vigent tot i que la Fundació el resolgués unilateralment»; «irregularitats en la custòdia dels béns» -de què la Fundació del Parc Científic s'havia de fer càrrec-; «o que la Comissió Mixta de Seguiment, on l'Ajuntament havia de tenir representació, no es va arribar a constituir», indiquen les formacions en un comunicat.

La regidora socialista Bea Esporrín afirma que «l'informe del secretari apunta a clares responsabilitats de l'Ajuntament. Hem preguntat moltes vegades al govern i no en traiem aigua clara, és per aquesta raó que hem considerat indispensable sol·licitar la compareixença de les dues responsables polítiques del seguiment pel projecte Bloom des del seu inici fins a dia d'avui».

Per la seva banda, el regidor de Guanyem, Xevi Montoya, defensa la necessitat d'una «gestió eficient i responsable dels fons europeus». «Ara arribaran més diners d'Europa per fer front a la crisi i la gestió d'aquest capital ha de ser extremadament rigorosa perquè es destini a projectes estratègics i evitar que es repeteixi un nou Bloom», exposa Montoya.

L'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica, era qui havia de vetllar pel compliment de les condicions que exigia la Unió Europea. Quan va aparèixer l'informe a finals de 2020, Plana va remarcar que, en el document, el secretari avala la gestió de l'equip de govern: «El secretari diu taxativament que la corporació ha complert els compromisos que es derivaven del conveni signat amb la fundació», va dir. La regidora també va afirmar, fa dos anys, que el Parc de la UdG deia en un document que tenen tots els objectes «en bon estat», menys uns que van ser utilitzats en demostracions.