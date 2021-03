Un regidor de JxSalt rebutja que el seu grup tingui un càrrec de confiança per 34.000 €

El regidor de Serveis Urbans de Salt, Josep Valentí, s'ha mostrat molest perquè el seu grup municipal hagi decidit ocupar el càrrec de confiança que la seva formació (Junts x Salt) tenia vacant. El sou és d'uns 34.000 euros, segons el representant de la formació independentista. Uns diners que considera que es podrien destinar a altres necessitats de la vila, com ara al Banc d'Aliments, que indica que està «cada dia més desbordat» o per fer millores en equipaments municipals. Apunta que, per exemple, l'àrea d'Esports «no té diners suficients» per «adequar i mantenir» algunes instal·lacions.

Valentí admet que parla en nom seu i no del seu grup municipal. L'aprovació de la persona que ha d'assumir el càrrec, Núria Domingo, es va aprovar en un ple municipal com un «assabentat» i per tant no es va ni poder votar. El regidor assegura que té la convicció que el seu grup municipal pot assolir els objectius marcats «sense el suport d'un càrrec de confiança amb la despesa que això comporta per al poble de Salt».

Recorda que Junts són quatre regidors (està al govern amb ERC que té set representants i que lidera l'alcalde Jordi Viñas) i que ja tenen la primera tinença d'alcaldia i una dedicació exclusiva. En aquest sentit, apunta que «poden estar i han d'estar tot el temps que calgui a disposició del ciutadà i de l'Ajuntament» i assenyala que ell mateix tot i que no té la dedicació exclusiva, hi dedica «tot el temps que calgui» i que el quart regidor «dedica tot el temps que la seva tasca professional li permet. Per això, afirma que amb en un escenari «on tres dels quatre regidors del grup municipal poden dedicar les hores que calguin a la tasca municipal» no veu «necessari que aquest nomenament d'aquest càrrec de confiança s'hagi fet efectiu, amb el cost que això suposa per les arques municipals, per molt previst que estigui en el pressupost municipal».