Concurs per triar el logotip del «Pla per a l'equitat educativa a Girona»

L'Ajuntament de Girona ha obert aquesta setmana un procés participatiu per tal d'escollir el logotip del nou «Pla per a l'equitat educativa a Girona» que es tà previst que es presenti d'aquí a uns dies públicament. Les votacions es poden fer fins al 7 de març entre les tres opcions que hi ha per escollir. La votació es pot fer al perfil que l'àrea d'Educació de l'Ajuntament gironí té a la xarxa social Twitter responent a una enquesta on prèviament es poden veure les tres propostes que hi concursen.