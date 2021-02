La Junta de Confraries de Girona preveu una Setmana Santa alternativa

La Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona preveu celebrar actes alternatius als habituals a causa de la pandèmia. Novament no podrà haver-hi actes massius per culpa de la covid-19 però les confraries sí que volen tirar endavant alguns actes. Aquest any, la Setmana Santa és a principis del mes d'abril.

En una entrevista publicada al full parroquial del Bisbat de Girona, el president de la Junta de Confraries, David Fluriach, explica que s'han hagut de «reinventar» i admet que no es podrà «fer una processó com sempre» però que sí que volen «proposar donar rellevància a la ciutadania en alguns actes que creiem que sí que es podran organitzar».

Accepta que «és evident que els Passos -de la Processó- no podran sortir de l'església dels Dolors, on romanen tot l'any», però que sí que volen «acostar la imatge del pas a la gent». En aquest sentit, assegura que tenen «algunes propostes molt interessants».

David Fluriach insisteix que vol que la Setmana Santa sigui «coneguda i treballada amb objectiu pedagògic per tots els nens i nenes que no la coneixen prou». Per això, explica, estan elaborant «un material didàctic que els la faci més propera, gràcies al dibuix o la lectura».

A més a més, en aquesta entrevista indica que enguany també proposaran «seguir el Via Crucis a través de les xarxes, en comptes del bonic camí de les Creus que fèiem cada diumenge a la tarda».

La Junta de Confraries de Setmana Santa de Girona l'any passat va anul·lar totes les activitats públiques organitzades, inclosa la Processó del Sant Enterrament «amb un gran sentit de preocupació i de responsabilitat» i atenent les indicacions «de les autoritats sanitàries, civils i eclesiàstiques, i el compliment dels protocols i mesures preventives d'emergències associades a malalties transmissibles d'alt risc».