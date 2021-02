Unes 150 persones es manifesten a Girona sota el lema «Prou repressió, antiavalots dissolució»

Unes 150 persones, segons la Policia Municipal, s'han manifestat aquest dissabte pels carrers de Girona sota el lema 'Prou repressió, antiavalots dissolució'. La marxa estava convocada pel col·lectiu 'Escac i mat'. A les set el vespre s'han concentrat a la plaça Independència. En aquest punt, i abans de començar la marxa, els convocants han desplegat una pancarta des d'una bastida d'un edifici en obres amb el lema 'Prou repressió'. Cap a dos quarts de vuit, la manifestació ha començat a caminar pel carrer Santa Clara i fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, on han llegit un manifest. Set furgonetes d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra estaven estacionades davant de l'edifici dels jutjats, molt a prop del punt de la convocatòria.

El col·lectiu 'Escac i mat', plataforma "nascuda a Girona el febrer del 2021 arran de les protestes per l'empresonament de Pablo Hasel i el retrocés i retallada en drets fonamentals", havia convocat una nova manifestació aquest dissabte a les set de la tarda a la plaça Independència.

Abans de la convocatòria, set furgonetes dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra, estacionades davant l'edifici dels Jutjats de Girona de l'avinguda Ramon Folch, protegien l'edifici. També hi havia unitats antidisturbis, tant de Mossos com de Policia Nacional, a la subdelegació del govern espanyol.

D'entrada, un centenar de persones s'han congregat a la plaça Independència, on un grup de manifestants ha pujat a una bastida d'un edifici en obres i ha despenjat una pancarta on s'hi podia llegir 'Prou repressió'. Des d'allà, han encès bengales.

La manifestació ha començat una mitja hora després, ja amb unes 150 persones, darrere la pancarta 'Prou repressió, antiavalots dissolució'. Han avançat pel carrer Santa Clara fins a la plaça Catalunya. Des d'aquí, la marxa ha enfilat el carrer del Carme i ha arribat a l'alçada del trencant del carrer Vista Alegre, on hi ha la comissaria dels Mossos d'Esquadra, protegida també per unitats antidisturbis.

Els manifestants han cridat proclames contra els Mossos, en defensa de la llibertat d'expressió i el dret a manifestació i contra la retallada de drets fonamentals i han llegit un manifest instant a mantenir les protestes. Un cop llegit el manifest, han demanat els manifestants que marxessin en grup "per seguretat". Així, la marxa ha avançat fins a la placa U d'octubre, davant la subdelegació de l'Estat, on s'han acabat dispersant cap a dos quarts de nou.

La marxa ha transcorregut sense incidents.