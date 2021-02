La pandèmia fa pujar un 67% les trucades dels gironins a la policia per sorolls, incivisme o sensació d'inseguretat

La pandèmia ha fet pujar fins a un 67% els requeriments dels gironins a la Policia Municipal per sorolls, incivisme o sensacions d'inseguretat. Si el 2019 el cos va rebre 3.440 trucades per aquests motius, l'any passat van ser-ne 5.761. El cap de la policia, l'intendent Joan Jou, admet que l'increment té relació directa amb la covid-19, perquè la ciutadania ara "és molt més sensible" i el llistó de la tolerància és més baix. De retruc, però, la policia també veu com aquesta angoixa crea una sensació d'inseguretat entre els gironins que, en realitat, xoca amb les denúncies que els agents acaben interposant o el descens del 20% de delictes registrat al llarg de l'any. Per abaixar aquest neguit, la policia ha intensificat presència al carrer.

Com no podia ser d'altra manera, el coronavirus plana damunt el balanç anual de la Policia Municipal de Girona. "Hi ha hagut moments que el 80% dels nostres efectius estaven destinats a la covid", explica l'intendent. El confinament, l'estat d'alarma i les restriccions s'han traduït en 3.320 denúncies a gent que incomplia la normativa per frenar la pandèmia (per exemple, no dur mascareta) i gairebé 300 actes.

D'aquestes, durant l'any passat la Policia Municipal n'ha aixecat 130 per sorolls en festes a domicilis, 4 per haver-hi molta més gent de la permesa divertint-se dins un pis i 165 per consumir alcohol en grup al carrer. També n'hi ha 83 més contra bars, restaurants i botigues (que incomplien horaris, distàncies o aforaments).

Però més enllà d'això, el cos també ha vist com s'incrementaven notablement (en concret, fins a un 67%) els requeriments al 092 per sorolls, incivisme o sensacions d'inseguretat. Tres tipus de trucades que la Policia Municipal relaciona directament amb afectacions per la pandèmia.

En concret, al llarg de l'any, els agents van activar-se 2.819 vegades arran de denúncies per sorolls (al 2019, van ser-ne 1.948). També van rebre 1.917 requeriments per comportaments incívics (al 2019, van ser-ne 820) i 1.025 alertes per persones que creaven inseguretat (davant les 672 d'ara fa dos anys).

El cap de la Policia Municipal explica que al darrere de tots ells "hi ha una influència clara de la covid". L'intendent Joan Jou agraeix que ara la ciutadania "estigui molt més vigilant", però també admet que la pandèmia ha modificat el llistó de la tolerància. I coses que abans es deixaven passar, ara enutgen molt més, tot i que no necessàriament acabin en denúncia per part de la policia.

I com a exemple, Jou concreta que dels més de 2.800 requeriments per sorolls, en tan sols 580 casos es va aixecar acta per incomplir l'ordenança. El cap de la Policia Municipal admet que aquest "neguit" de la ciutadania els preocupa, i que per això el cos ha intensificat molt més la mediació i la tasca de proximitat. "Els ciutadans han de saber que la Policia Municipal és al barri, i que està al seu costat; ens han de veure més que mai", ha subratllat.



"Revertir aquesta vulnerabilitat"



L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, subratlla que més que inseguretat, allò que hi ha és "sensació de vulnerabilitat". Perquè si abans es passejava pel carrer cap al tard, hi havia gent. Però ara no, i això fa que es desconfiï molt més. "Veiem que la gent pateix i està neguitosa; això ens preocupa i treballarem per revertir-ho", ha assegurat Madrenas. Entre d'altres, potenciant l'enllumenat o buscant consensos amb l'oposició per incrementar la plantilla de la policia (actualment formada per 144 agents en servei).

Arran d'aquesta sensació generada per la pandèmia, l'intendent Joan Jou ha explicat que ara són "molt més quirúrgics" a l'hora de planificar serveis, i que es "prioritzen" aquells llocs on més es detecten aquestes angoixes. I com a exemple, ha posat la zona del Parc Central entre les sis i les vuit del vespre o també el Barri Vell quan és fosc.



Menys delictes, més agressions



El cap de la Policia Municipal, però, també ha volgut contraposar aquest neguit amb allò que recullen les dades. Perquè també és cert que, durant el 2020, la xifra de delictes a la ciutat va disminuir gairebé un 20%. I de totes les tipologies, aquella que cau més són els furts.

Ara bé, també és cert que la covid-19 ha comportat que sí que hi hagi un delicte que augmenti: les desobediències i agressions contra agent de l'autoritat. Perquè segons recull l'estadística anual –aquí, també hi ha dades dels Mossos- a la ciutat s'ha passat dels 154 casos del 2019 als 221 de l'any passat.

Joan Jou també ha explicat que, si bé Santa Eugènia és el barri que rep més requeriments a través del 092, no és cert que ni aquí ni a Sant Narcís –com han dit els veïns- s'hagi incrementat la delinqüència. De fet, l'intendent ha tret dades d'aquest gener passat en aquest darrer barri, on s'ha registrat un descens del 20% de delictes.



Ordenances i trànsit



Coronavirus a banda –tot i que també hi influeix- el balanç del 2020 recull quina va ser la tasca que es va fer des de policia administrativa. Es van interposar 787 denúncies per incomplir l'ordenança de civilitat (un 32% menys), de les quals 601 van ser per consumir alcohol al carrer. Sí que es van incrementar, però, les denúncies per neteja (n'hi va haver 195, un 4,1% més) i les relacionades amb l'oci (75, un 34,6% més).

La Policia Municipal també va interposar 833 denúncies per tinença o consum de drogues, 74 per dur armes prohibides i 63 per ocupacions de pisos.

Per últim, el balanç repassa les actuacions en matèria de trànsit. I aquí, com és evident, el confinament i les restriccions de mobilitat han fet caure fins a un 35,9% les denúncies entre un any i l'altre (al 2020 se'n van interposar 13.875 davant les 21.558 del 2019).

El cap de la Policia Municipal sí que ha volgut subratllar, però, que allà on s'ha estat amatent és amb les càrregues i descàrregues. Entre d'altres, perquè la pandèmia ha incrementat les comandes on-line i ha augmentat el trànsit de furgonetes i vehicles de repartiment. Per aquestes infraccions s'han interposat 1.542 denúncies (davant les 1.032 del 2019).

La covid-19 també ha comportat que l'accidentalitat a la ciutat s'hagi reduït un 24% (de 1.482 sinistres s'ha passat a 1.128 i malauradament, un va ser mortal). D'aquesta estadística, Jou ha posat de relleu que "com a mínim" un de cada quatre accidents tenen com a causa no estar atent a la circulació. I aquí, la Policia Municipal ho relaciona directament amb el fet d'estar agafant el volant i el mòbil a la vegada.