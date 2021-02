Ajornen la prova pilot d'«Obrir Girona», a l'espera de rebre l'aprovació de Salut

La prova pilot «Obrir Girona», el projecte que treballa per fer possible l'assistència de públic en esdeveniments esportius, culturals i d'oci, haurà de començar més tard del previst, a l'espera de tenir l'aprovació del Procicat. El calendari temptatiu començava amb un partit de rugbi femení del GEiEG aquest diumenge 28 de febrer, però finalment se celebrarà sense públic. L'impulsor, Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), està treballant amb els departaments de Salut, Interior i Polítiques Digitals de la Generalitat per tirar endavant el projecte «amb totes les garanties».

Les dates de la Fira de l'Eix Comercial de Girona, a pl. Independència (d'un format similar al del mercat de Nadal), i el concert de la Mercè Electrònica, també estan obertes. En tot cas, si un esdeveniment no es pot fer ara, expliquen que es comptarà amb les mateixes entitats per fer-ne de similars en el futur. També s'hi han sumat nous actes, com ara la celebració de sopars divendres i dissabtes nit en alguns restaurants, de la mà de l'Associació d'Hostaleria de Girona.

El president executiu del CBCat, Quirze Salomó, recorda que «Obrir Girona és una prova pilot, sabem que en entorns com aquest, les dates no són fixes; nosaltres vam presentar un calendari temptatiu bastant optimista, però sempre hem treballat contemplant aquesta possibilitat». Ara estan acabant de concretar un calendari definitiu amb tots els esdeveniments i les dates concretes, que se sabrà els pròxims dies. Volen que comenci al març.

Preparatius en marxa

Mentrestant, el projecte està treballant en els preparatius del projecte. Així, el CBCat ha començat aquesta setmana a fer formacions a les farmàcies participants. Hi participaran més de 30 farmàcies gironines. «Les farmàcies faran tests d'antígens i es convertiran en notaris de la teva salut. Si t'has vacunat, la farmàcia en donarà fe i ho validarà a l'app o et farà els testos corresponents», subratlla Salomó. Aquestes proves es faran a la mateixa farmàcia i costaran al voltant de 10 euros als participants. «A partir d'aquí se't genera la credencial al mòbil i amb això pots entrar a qualsevol dels actes organitzats», diu Salomó.

D'altra banda, l'aplicació ICC AOKpass, on es guardarà la credencial que demostri estar lliure de covid-19, ja es pot descarregar als dispositius mòbils gratuïtament. La setmana que ve, els organitzadors tenen intenció de fer una jornada de prova, tant per usuaris com per les farmàcies i organitzadors d'esdeveniments. Des del CBCat animen a la ciutadania a participar-hi.

Projecte pioner

El projecte «Obrir Girona» vol ajudar a reobrir l'economia malgrat el context de pandèmia. La iniciativa busca obrir al públic esdeveniments de tot tipus utilitzant una credencial personal digital, que verifica que els assistents no tenen covid-19 i, per tant, garanteix que els actes són segurs. A més, la tecnologia blockchain garanteix la privacitat de les dades. El Celler de Can Roca, el Girona FC, l'Uni Girona o el Temporada Alta són algunes de les entitats que hi participaran.