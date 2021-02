L'ONCE aconsegueix donar 280.000 quilos de menjar als Bancs d'Aliments

La família del Grup Social ONCE ha aconseguit donar un total de 279.049 quilos d'aliments a les persones que, en aquests moments tan durs, depenen dels Bancs d'Aliments de tot l'Estat. La campanya "Tones de Compromís" ha aconseguit duplicar el seu objectiu solidari. A Catalunya, aquest matí s'ha fet el lliurament per part del dirigents de l'ONCE als Bancs dels Aliments de Barcelona, Girona, Lleida i Reus.

Els treballadors i treballadores de totes les àrees d'ONCE, Fundació ONCE i Ilunion, conjuntament amb els afiliats i amb tota la gran família de l'Organització, han participat en aquesta enorme iniciativa de recollida d'aliments no peribles per impedir que moltes famílies pateixin la manca d'aliment davant els greus desequilibris socials generats per la pandèmia.

La iniciativa, llançada pel president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, a instàncies del Comitè Intercentres de l'Organització, tenia l'objectiu de retornar a la ciutadania, si més no una mica, del que aporten cada dia amb la seva confiança a l'Organització.

La previsió va arrencar amb l'objectiu d'aconseguir 111.111 quilos en dos lliuraments, desembre i febrer. Però la crida va aconseguir tal èxit que al desembre s'havien recollit ja, en només tres setmanes, els primers 121.670 quilos, que es van lliurar per Nadal. La segona fase va arrencar passades les dates nadalenques per fer l'entrega al febrer i, de nou, la recollida es va disparar fins a aconseguir globalment 279.049 quilos d'aliments.

"És una demostració que una Organització com l'ONCE, que es mou gràcies a la solidaritat de la ciutadania demostra que, en els moments durs, és a la banda de qui més ho necessita", ha afirmat Miguel Carballeda.