La Farga s'adhereix a una acció contra la segregació

L'AFA de l'escola La Farga de Salt s'ha adherit a una campanya que vol aprofitar la jornada d'eleccions per interpel·lar els veïns que vagin a votar a centres classificats oficialment com «de màxima complexitat». La campanya «Votes aquí? Matricula els teus fills i filles aquí!», promoguda pel Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació, pretén «conscienciar les famílies veïnes de la seva capacitat per revertir els guetos escolars i possibilitar que l'escola sigui un reflex fidel del barri, no pas una excepcionalitat on es concentri un determinat perfil social d'infants». Volen visibilitzar que aquests centres educatius «es troben en barris del tot heterogenis», però que «a l'hora d'escolaritzar els fills, els uns fugen de l'escola del barri per buscar-ne d'altres que acullin famílies d'un determinat estatus socioeconòmic».