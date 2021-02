Xoquen amb tres vehicles, abandonen el cotxe i fugen

La Policia Municipal de Girona investiga un accident de trànsit que va tenir lloc la passada nit a Can Gibert del Pla, amb fugida dels causants inclosa.

L'accident es va produir cap a la una de la matinada, al carrer Riu Güell, a l'altura del número 172. En aquest punt del barri gironí, on hi ha dos carrils per sentit i en direcció Mas Xirgu.

Per causes que s'investiguen, un turisme d'alta gamma va envestir tres vehicles que estaven aparcats i els va causar danys de consideració. Del vehicle infractor, en van fugir el conductor i dos acompanyants, que segons la Policia Municipal, van fugir deixant el cotxe a la calçada.

La patrulla d'atestats de la Policia Municipal està al càrrec de la investigació i en busca els causants. En aquest punt del vial del carrer Güell no és la primera vegada que es produeix un accident de trànsit. Hi ha vehicles que van a gran velocitat en algun moment i això ha ?provocat algun sinistre de gravetat. El més greu va succeir en l'altre ?sentit de circulació l'agost de 2019, un conductor va perdre el control seu vehicle i va anar a parar a la ?terrassa d'una xurreria que estava oberta al públic i va deixar fins a deu ferits.