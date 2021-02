La trampa del fals carril bici del passeig d'Olot

Una bicicleta passant per sobre d'uns panots que podrien ser un carril bici, però no ho són.

Crònica. Diversos trams de la vorera que uneix St. Narcís, Sta. Eugènia i Can Gibert amb Salt confonen vianants, ciclistes i patinadors. L'Ajuntament diu que més que canvis urbanístics, cal pedagogia. I no: no són carrils bici.

Circular en bicicleta o en patinet elèctric per un carril bici correctament habilitat del passeig d'Olot de Girona pot acabar convertit en una trampa. Es tracta d'un fals carril bici que al conductor li pot suposar una multa per anar per la vorera. O li pot provocar una discussió pujada de to amb algun vianant o amb algun veí. De fet, antigament havia funcionat com a carril bici. Va ser el primer que hi va haver a Girona.

Un ciclista que va en direcció a Salt, pel carrer Emili Grahit, pot circular per un carril bici senyalitzat a la vorera de l'esquerra, creuant la carretera Barcelona i resseguint tot el passeig d'Olot fins a l'altura del carrer Montnegre, a Can Gibert del Pla. I prou. Allà s'acaba. Si continua recte per la vorera, hi apareix un paviment, amb la mateixa amplada que el carril, que connecta amb el terme municipal de Salt i que és diferent que la resta de la vorera. Són uns 300 metres de distància. Aquest tram no és cap carril bici. Com tampoc ho és tot el tram que hi ha amb un paviment diferent a la vorera de la dreta, sempre mirant cap a Salt, a l'altura de l'escola FEDAC Sant Narcís-Pare Coll. Ni els 750 metres entre l'escola de Santa Eugènia fins a Salt.

Fa molts anys s'hi va implantar el que va ser el primer carril bici de la ciutat que connectava la plaça d'Europa amb el terme municipal de Salt i passava per la vorera. Per distingir el carril per a bicicletes del lloc de pas dels vianants, el paviment era diferent.

Molts anys més tard es van fer canvis al carrer i gran part del carril va deixar de funcionar com a tal però el paviment es va mantenir intacte. Avui dia, encara hi ha marcat aquell vell carril. I això ha provocat que moltes persones considerin qu encara està habilitat i hi passin en bicicleta o en patinet elèctric. En alguns punts, van a tota velocitat i hi ha hagut discussions amb vianants i amb veïns que sortien del portal. Tots volen tenir raó, però només la tenen els que van a peu. Aquell espai ja no és per a bicicletes ni per a patinets.

L'Ajuntament apunta que els carrils bici d'aquest tipus han d'estar identificats amb la senyal vertical rodona amb fons blau i el dibuix d'una bicicleta. Si no hi és, no és un carril bici. Ara mateix es considera que per evitar la confusió el que cal és aconseguir una millor formació de mobilitat urbana i d'educació viària, si cal a les escoles. Això i no pas canviar el paviment per fer-lo igual que la resta de vorera o posar senyals identificadors de prohibició. N'hi diuen pedagogia.