Girona centralitza els tràmits per a les targetes de bus a l'oficina de TMG de l'estació

L'Ajuntament de Girona té previst centralitzar la tramitació de les targetes de bus urbà a l'oficina de TMG i de la Girocleta, ubicada a l'estació d'autobusos de la ciutat. La mesura busca descongestionar el servei i facilitar la gestió de les bonificacions, que fins ara s'havien de sol·licitar directament a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) del consistori gironí.

La centralització s'aplicarà a partir de l'1 de febrer i afectarà les targetes Bus 18, Bus 25, Bus 65, Bus 70 i Bus Social. Es tracta dels abonaments amb tarifa gratuïta o reduïda per a totes les línies urbanes de Girona, que estan disponibles per a tots els gironins empadronats a la ciutat.

Amb aquest canvi, la sol·licitud i recollida de qualsevol abonament per l'autobús urbà de TMG es gestionarà a l'estació d'autobusos, situada a sota terra, al parc Central i s'hi pot accedir des del mateix punt d'entrada que per anar a l'estació del TAV.

Accions a dins de l'autobús

La compra de bitllets senzills de les línies urbanes TMG i la recàrrega de les targetes Bus 18 i Bus 25 s'haurà de seguir fent per mitjà d'una targeta bancària o a través del mòbil (NFC) a l'interior dels vehicles. Tanmateix, en el cas de la recàrrega de la targeta Bus 18, l'operació també es podrà pagar en efectiu a la mateixa oficina de l'estació.

L'horari d'obertura de l'oficina de TMG i la Girocleta és diferent segons el dia de la setmana. Els dilluns, dimarts, dijous i divendres, de les vuit del matí a les quatre de la tarda. Els dimecres obre a la mateixa hora però tanca a les sis de la tarda i els dissabtes està oberta de les nou del matí a la una del migdia.

Ara mateix, a Girona hi ha dotze línies d'autobús i un ampli ventall de targetes per utilitzar-los que permeten obtenir un preu bastant més econòmic que si es compra un bitllet senzill. També n'hi ha per a col·lectius en funció de l'edat. Tot i això, tant el bitllet senzill com alguns dels abona ments són dels més cars de l'Estat, només superats en preu per les dues principals ciutats: Madrid i Barcelona.