Manhattan: Culte a les Gavarres cap a dos cotxes antics

Crònica. Dos vehicles de col·leccionista, enmig del bosc, amb un adhesiu d'una vella discoteca de Cassà i una ITV de l'any 1988 han començat a captivar molts esportistes

És com un secret que no vols explicar a ningú però que voldries ensenyar a tothom. I quan tens la foto acabes penjant-la a Instagram. En un clot de les Gavarres entre Girona i Celrà hi han aparegut dos vehicles de més de tres dècades d'antiguitat que s'han convertit en un lloc de culte per a molts esportistes. Són un Citroën 400 2V de color blau i un Renault 6 vermell. Aquell qui els tira una foto i la penja a les xarxes socials sempre rep algun comentari on se li pregunta on és i com hi pot anar. El corriol d'accés s'ha batejat com «Manhattan Disco Saturday Night Fever» perquè al vidre davanter d'un dels dos cotxes hi ha l'adhesiu d'una vella discoteca de Cassà de la Selva que es deia com l'illa nord-americana.

Estan entre el castell de Sant Miquel i el Puig d'Estela. El Renault té una enganxina de la ITV que havia de passar l'any 1988. A l'interior, hi llueixen diversos adhesius de Mickey Mouse al quadre de comandament. El Citroën està només uns metres més amunt.

L'accés no és fàcil ja que s'ha de superar un desnivell de baixada del 18% durant mig quilòmetre ple de corbes, esquivant arbres i fent petits salts. Però la zona s'ha convertit en un lloc quasi de processó entre ciclistes, caminants i corredors. La veu corre. I molt. T'ho passes bé sortejant obstacles i tens una recompensa visual per poder exhibir entre els coneguts.

Qui sap quan fa que els cotxes són allà i quan hi van arribar, però sobretot com. Algú ja podria pensar en llegendes, lladres i bandolers que van passar per un antic camí. De fet, els mapes antics marquen l'existència d'un vell vial. Els dos vehicles devien quedar engolits per la natura durant molts anys després que els seus amos no els necessitin més. Això els ha permès que encara estiguin en força bon estat.

Entre els primers que van veure els vehicles i que van començar a cuidar el paratge hi ha Peter Soul i i Javier Nadamas. Prefereixen no fer públic el seu nom. Són dos apassionats dels corriols que no fa massa setmanes van arribar a una masia abandonada i van observar i seguir un camí que acabava abruptament. Van avançar com van poder i van topar amb els cotxes. Formen part del club ciclista social BCMinardis (BTT- Carretera- Minardis) que solen transitar per itineraris poc coneguts o inèdits.

Peter Soul és enginyer agrònom, comercial i fanàtic de les bicicletes i de les rutes per la muntanya. «Quan els vaig veure per primer cop amagats enmig de la natura em va cridar l'atenció que estiguessin en tant bon estat». «Em sabria greu que amb els anys que han estat allà, ara acabin malmesos», explica quan es contacta amb ell.