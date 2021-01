Protesta contra el reglament d'accés a l'habitatge a Salt

L'Ajuntament de Salt segueix endavant amb el nou reglament d'accés al parc municipal d'habitatge, en què es preveu destinar un nou lot de 86 pisos a lloguer social. Aquests pisos es distribuiran en diferents col·lectius com ara famílies vulnerables, estudiants o gent gran. El reglament, però, ha aixecat polèmica entre alguns partits de l'oposició i també entitats socials del municipi. De fet, alguns col·lectius creuen que l'Ajuntament vol «excloure» famílies que no tenen un permís de residència de llarga durada del municipi. Consideren que la nova normativa pretén «fer fora veïns» immigrants per «ubicar-hi estudiants i modificar el panorama de la població».

Davant d'aquestes acusacions, el regidor de Territori i Habitatge, Àlex Barceló, ha negat rotundament que el consistori discrimini cap col·lectiu i menys encara les famílies vulnerables. Barceló ha recordat que les polítiques d'habitatge són «un exemple que es posa arreu d'inclusió social».

Tot i així, el regidor ha recordat que cal identificar «dos perfils diferents» d'habitatges amb lloguer social. D'una banda, hi ha els que disposa la mesa d'emergència –uns 125- i de l'altra, el nou lot de pisos que el consistori vol destinar a altres persones. «Hi ha una sèrie de col·lectius que també viuen a Salt i també demanen pisos», ha assegurat Àlex Barceló.

Per això el nou reglament preveu destinar un 20% dels habitatges als estudiants, un 20% a joves o famílies joves (menors de 35 anys), un altre 20% a persones o famílies d'entre 35 i fins a 65 anys. També hi haurà un 15% dels pisos per a casos de la Mesa d'emergències econòmiques i socials de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un 10% per a persones grans (jubilades o 65 anys o majors), i un 5% a persones amb diversitat funcional, discapacitat i/o dependència.

Hi haurà un darrer 10% destinat a pisos d'inclusió, gestionats directament per l'Ajuntament o Gestora Urbanística Nou Salt (amb un màxim de 15 pisos) i un darrer 5% pensat per a pisos en règim d'allotjaments temporals, amb un màxim de 10.

Tot i això, les entitats socials contràries al reglament acusen el consistori de fer fora algunes de les famílies que actualment estan ocupant alguns dels pisos que formaran part del parc municipal. Segons Mostafà Shaimi, les famílies han rebut una carta en què se'ls demana que deixin el pis en un marge de 60 dies.

El regidor Àlex Barceló ha recalcat que «no es deixarà ningú al carrer» i per això ha matisat que totes aquelles persones que haguessin ocupat algun dels habitatges que ara es vol destinar a lloguer social vagin a l'Oficina Local d'Habitatge per trobar una sortida.

El portaveu de l'Espai Antiracista, però, ha lamentat que el nou reglament deixi fora totes aquelles persones que no tenen permís de llarga residència o nacionalitat espanyola de poder accedir a aquests pisos. Davant d'això, Barceló ha recordat que el consistori s'ha acotat al que ?«marca la llei d'estrangeria» en què no ?permet firmar contractes de lloguer amb un permís de residència menor.