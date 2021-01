L'oposició de Girona tomba totes les inversions del govern per desconfiança

L'enigma del ple municipal de Girona sobre si es podrien tirar endavant el prop de centenar d'inversions que proposava l'equip de govern (JxCat i ERC) va quedar desvetllat. L'oposició ho va tombar tot i com que el govern local està en minoria cap proposta va tirar endavant. Sobre la taula hi havia nous blocs d'accions que es podien votar per separat i que sumaven uns 13,2 milions d'euros.

Guanyem i el PSC ja havien anunciat el seu vot en contra dels nou blocs en considerar, entre altres qüestions, que en temps de crisi per la pandèmia, al llistat no hi havia intervencions per fer front a les conseqüències de la covid. Les dues formacions voldrien uns pressupostos nous amb inversions adequades al temps de pandèmia i no seguir depenent dels de l'any 2020. Els nous comptes, la regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, es portaran a debat el febrer. Quedava saber què faria Ciutadans. I també va votar en contra de tot. El seu portaveu, Daniel Pamplona, va lamentar que tot i que l'Estat permet als ajuntaments incrementar l'endeutament per lluitar contra les conseqüències de la covid, al llistat no hi ha cap mesura per fer-ho. I va apuntar que moltes actuacions sorgeixen de pactes no complerts amb altres grups en anys anteriors.

Va ser un debat encès i ple de retrets. Maria Àngels Planas havia recordat que hi portaven mesos treballant i que era una proposta «potent, ambiciosa i realitzable». Des de Guanyem i del PSC van ser molt crítics i van voler mostrar la manca de confiança en el govern per incompliments de projectes en el passat. Planas afirmava que els arguments de l'oposició eren «excuses de mal pagador» i explicava que explicaran als barris, als usuaris del transport públic, als treballadors municipals, a la policia i a la ciutadania que l'oposició hi havia votat en contra i que havien «bloquejat» les inversions.

«No podem seguir donant suport a projectes ja aprovats i que volen que tornem a aprovar», apuntava Salellas. «I ens venen a dir que si no aprovem tots aquests projectes no es faran i volen culpar l'oposició. «Algunes no les han fet fins ara tot i que fa anys que estan als pressupostos», deien des de Guanyem.

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va reclamar al govern que «executi d'una vegada, enlloc de fer nous anuncis i acumular diners en partides que no es transformen en realitat». Va dir que la proposta del govern «és un succedani petit per no presentar pressupostos» i que «seria un gravíssim error històric permetre-ho» i ha apuntat que el pla d'inversions és «un calaix de sastre, sense ordre ni concert per aprovar les inversions de capítol sense la porta del darrere i, així, renunciar a presentar pressupostos».

El portaveu de Ciutadans, Daniel Pamplona, es preguntava: «Tal com estan les coses, un autònom pot entendre que es vulguin dedicar 25.000 euros a comprar una estàtua de Domènec Fita?». El portaveu de JxCat i regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, va dir que el govern seguirà treballant per intentar tirar el màxim d'inversions possibles, mostrant però, el seu malestar amb l'oposició.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, es va mostrar molt molesta per les explicacions de l'oposició. Sobre el PSC va recordar que governen a Madrid i que són els que «han pujat les quotes als autònoms, no han ajudat les petits i mitjanes empreses ni als ajuntaments». I va etzibar: «Ens pensen que ens castiguen a nosaltres?». «Ja decidirà la ciutadania si els compren les seves excuses de mal pagador- en referència a l'oposició», va respodre's. «Un ciutadà que hagi escoltat totes les explicacions, veu que són excuses», va insistir.

Els nou blocs d'inversions

El primer bloc era sobre equipaments com l'oficina verda, finestres per l'arxiu, inversions a la central del Molí, la Casa de la tecnologia o la comissaria de Santa Eugènia. Els projectes sumaven 1.355.260 euros. El segon apartat era per comprar vehicles per la policia, per les brigades, per la Sopa i dos autobusos per un global de 1.174.000 euros.

El tercer grup feia referència als Serveis socials per 3.054.424 euros. Hi havia 2,5 milions per comprar pisos per incrementar el parc públic, la compra de locals socials, la parròquia de Vista Alegre i de Can Gibert i un local per fer un centre cívic a Montjuïc, destinar diners per l'espai LGTBI, fer un menjador social a l'esquerre del Ter o comprar una nevera per al centre de distribució d'aliments.

El quart grup sumava 2.631.000 euros i girava entorn de temes d'espais públic i urbanisme. Hi havia aspectes de millores de ponts, un carril bici a l'avinguda Pericot i quasi un milió i mig en millores de l'enllumenat. El cinquè apartat tenia actuacions de mobilitat i via pública per 1.894.300 euros amb inversions a la girocleta i millores en jocs infantils, mobiliari urbà i l'asfaltge de carrers per més d'1,2 milions d'euros. El sisè bloc feia referència a millores en escoles bressol, escoles, camps de futbol, l'skate park al Mas Masó, entre altres per uns 975.000 euros. El setè grup eren millores en equipaments com el Modern, la Casa de Cultura, el Truffaut, la Casa Pastors o l'Estació Jove, per 1.006.000 euros.

Pel que fa als projectes de sostenibilitat, sumaven 574.000 euros i eren sobre actuacions a la xarxa de sanejament, a les hortes o per fer front al canvi climàtic. Finalment, hi havia 555.000 euros per elements de comunicacions i càmeres de videovigilància per la policia.