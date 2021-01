Declaren cinc bombers més del parc de Girona investigats per participar en les protestes de l'endemà de l'1-O

Cinc bombers més del parc de Girona han declarat com a investigats aquest divendres al jutjat d'instrucció 2 per haver participat en el comboi de protesta davant la Guàrdia Civil i en la manifestació a la plaça del Vi l'endemà de l'1-O. Segons fonts judicials, els bombers han respost a les preguntes de la defensa.

Dos han dit que el 2 d'octubre del 2017 estaven de baixa i tres que aquell dia no treballaven. La causa està oberta per delictes de malversació de diners públics i abandonament del servei per part de funcionari. En total, han declarat una quinzena d'investigats, entre comandaments i bombers. Un cop acabades les declaracions i acordades les últimes diligències, quedarà pendent que el jutjat resolgui si envia el cas a judici.

Segons aquesta denúncia, el comboi el formaven set vehicles logotipats dels Bombers que, en caravana, van passar per davant de la comandància situada al carrer Emili Grahit fent sonar les sirenes. A dins, hi viatjava "personal del cos uniformat que portaven cartells favorables al referèndum" i que, segons la investigació, "van proferir insults, van fer la botifarra i van dir expressions de menyspreu" cap als agents de l'institut armat.

Després, el comboi va continuar fins a la plaça del Vi, on els bombers van participar en una protesta multitudinària contra la violència policial de l'1-O. Hi van prendre part més de 4.000 persones i els grans protagonistes d'aquell dia van ser precisament els bombers, a qui la ciutadania va agrair que els haguessin protegit durant les càrregues del dia anterior en alguns col·legis electorals. La ciutadania els va rebre entre aplaudiments i el van fer un passadís perquè accedissin fins al centre de la plaça.

Per aquests fets, el jutjat d'instrucció 2 de Girona va obrir diligències i, en total, ha pres declaració com a investigats a una quinzena de persones, entre bombers i comandaments, per la seva suposada participació en les protestes. El jutjat sosté que els fets podrien ser constitutius d'un delicte de malversació de diners públics comès pels comandaments i d'un delicte d'abandonament del servei com a funcionari públic en el qual implica a tots els investigats.

Les declaracions dels investigats van començar el 12 de juny del 2019 i han acabat aquest divendres. Això després que l'octubre passat el jutjat ampliés les imputacions a tot un torn de guàrdia.

Segons fonts judicials, els cinc bombers citats aquest divendres només han respost a les preguntes de la defensa. Dos d'ells han dit que el 2 d'octubre del 2017 estaven de baixa i els altres tres que aquell dia no treballaven.

Un cop acabades les declaracions dels investigats i acordades les últimes diligències de prova, ara el jutjat resoldrà si envia el cas a judici.