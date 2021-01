Premis d'emprenedoria d'FP pels projectes Sweet Home pastisseria i Pa amb oli

Els projectes Sweet Home pastisseria i Pa amb oli, tots dos impulsats per l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona, han guanyat el primer premi de la segona edició del Premi d'Emprenedoria de l'FP de Girona, que buscava promoure l'esperit emprenedor i innovador de l'alumnat dels cicles formatius de la ciutat durant el curs escolar 2019-20. El guardó està organitzat per l'Ajuntament de Girona, a través de Girona Emprèn, en el marc de treball del Consell Municipal de la Formació Professional i Ocupacional.

La proposta Sweet Home pastisseria, de l'alumna del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) Forneria, pastisseria i confiteria Brígida Villanueva i Calvo, ha estat la primera classificada en la categoria de Millor projecte d'emprenedoria de l'FP de Cicle formatiu de grau mitjà; mentre que la proposta Pa amb oli, de l'alumne del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) Direcció de cuina Pau Nomen i Armengol, s'ha imposat en la categoria de Millor projecte d'emprenedoria de l'FP de Cicle formatiu de grau superior.

La resta de premis atorgats corresponen al projecte Celler Sheer Glass, del CFGM d'Activitats Comercials, presentat per l'Escola Tècnica de Girona (segon premi) i Fleca Origen, del CFGM Forneria, pastisseria i confiteria, presentat per l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (tercer premi), per als projectes de Cicle formatiu de grau mitjà; i als projectes J&G Shoes, del CFGS de Comerç Internacional, presentat per l'Escola Tècnica de Girona (segon premi) i Mas Pedrinyà, del CFGS Direcció de cuina, presentat per l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona (tercer premi), per als projectes de Cicle formatiu de grau superior.

El jurat ha destacat la qualitat dels treballs presentats, i ha agraït especialment als centres participants l'esforç que han fet per concursar en la iniciativa, tot i l'alteració i la gran complexitat del curs arran de la pandèmia.

Els reconeixements a l'alumnat i als centres participants es lliuraran properament en un format acord amb les mesures de prevenció de contagi de la COVID-19. L'import econòmic dels premis (dotats amb 350 euros per als primers classificats, 250 euros per als segons i 150 euros pels tercers) es lliurarà als centres educatius dels projectes guanyadors, per tal que destinin la quantia a realitzar activitats de foment de l'emprenedoria entre l'alumnat.

A més, els projectes guanyadors Sweet Home pastisseria i Pa amb oli podran participar a la final catalana de la Mostra de Projectes Emprenedors de l'FP a Catalunya, convocada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i amb representació de projectes d'arreu del territori català.



Sweet Home

Sweet Home pastisseria relata el procés que cal seguir per a l'obertura d'una pastisseria moderna en un poble de la comarca de la Selva. El projecte descriu exhaustivament quins elements s'han de tenir en compte en l'estudi de la idea de negoci, i els presenta de manera realista i atractiva de llegir. En l'àmbit econòmic, treballa abastament el pla d'inversió i el pla de finançament del negoci.

Del projecte, en destaca l'estudi de la competència, la definició de productes, les fitxes de producció, els escandalls o les fitxes tècniques, sense oblidar el tractament d'aspectes legals i administratius o en matèria sanitària. També resulta d'interès l'esforç efectuat per ajustar la proposta a les característiques de l'entorn, la qual cosa el converteix en un bon estudi de la viabilitat econòmica de la pastisseria Sweet Home.



Pam amb oli



Pa amb oli és el projecte d'obertura d'un bar- restaurant on la clientela podrà degustar un assortiment de tapes i entrepans d'autor, i destaca per la reflexió que l'autor fa amb gran coherència sobre els principals reptes actuals a l'hora d'arrencar un negoci en l'àmbit de la restauració.

El negoci se centra en l'elaboració d'entrepans, que es basaran en plats típics catalans i d'altres cultures, i proposa treballar amb productes de qualitat i fusionant dues tècniques culinàries: una d'acabat en brasa, la tècnica més antiga a Catalunya i al món; i una segona tècnica -antítesi de la primera- de la cuina al buit, que permet conservar millor els nutrients dels aliments i destacar més el gust del producte. El projecte s'ha premiat perquè contempla abastament la totalitat d'aspectes a tenir en compte en l'obertura d'un negoci, i en destaca especialment l'estudi econòmic.