Mor sor Clara Villoslada, filla adoptiva de Salt i premi Tres de Març

Sor Clara Villoslada va morir aquest dissabte. Era filla adoptiva de Salt, premi Tres de març el 2004, el Sant Fèlix del Bisbat i el de la Dona Treballadora. Va ser la fundadora del casal infantil La Casita.

La Germana de la Caritat Sor Clara Villoslada va néixer a Valladolid i va arribar a Salt l'any 1959 amb 23 anys. Va ser una incansable lluitadora en favor dels drets socials. Durant molts anys va treballar al psiquiàtric, però sobretot s'ha donat a conèixer com a fundadora de la Casita, un centre socioeducatiu i intercultural. Eren els anys vuitanta.

En un reportatge publicat a Diari de Girona, recordava perfectament la data en què va trepitjar Salt per primer cop: el 8 de setembre de 1959. "A mi em van posar la unitat de malaltes cròniques: les havíem de banyar, posar-los injeccions, curar, netejar... a més, n'hi havia 30 que estaven plenes de llagues i no es podien ni moure del llit", assenyalava.

En ser proclamada filla adoptiva es va treure mèrit: "Jo no he fet res: simplement, he posat la meva vida en mans de Déu perquè ell fes el que volgués", explicava. La distinció va ser per la seva trajectòria personal, social, educativa i cívica en benefici de la Vila de Salt.

A les xarxes socials, l'alcalde de la vila, Jordi Viñas, ha recordat una de les seves expressions més conegudes: "Sempre disposada a fer el bé"." Estimada per a molts saltencs i saltenques i amb un caràcter lluitador encomiable", ha ressaltat el batlle.



L'enterrament es farà avui a Pamplona. La parròquia de Sant Jaume de Salt ha informat que més endavant també farà una cerimònia.