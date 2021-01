L'Ajuntament defensa que abans de la denúncia ja havia actuat

L'Ajuntament de Girona va emetre un comunicat on asseguraven que estan analitzant «a fons» tota la documentació que forma part del sumari del cas per defensar els interessos municipals. L'equip de govern va remarcar que, previ a la denúncia de la CUP, les irregularitats es van començar a destapar amb les auditories que l'Ajuntament, encapçalat per l'aleshores alcalde Carles Puigdemont, va encarregar l'any 2012 «per conèixer a fons la situació de l'empresa davant dels dubtes suscitats».

El 2016 els ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter es van personar en el procés com a acusació particular i, segons van exposar al comunicat, seran «ferms en la defensa dels interessos municipals i de la ciutadania, per resoldre els possibles danys i perjudicis que Girona SA hagi pogut causar si així es demostra».

També van recordar que, en paral·lel a la causa judicial, els ajuntaments han avançat en el procés de remunicipalització del servei amb la «voluntat clara» d'apostar per un model de gestió directa per «poder donar el millor servei possible a la ciutadania»: «Els consistoris es troben en la fase final d'aquest procés, que culminarà els propers mesos».

L'Ajuntament de Girona subratlla que «fa anys» que la gestió del servei es va desvincular de Girona SA i que, en els passos cap al nou model, properament el servei d'aigües abandonarà la seu actual del carrer Ciutadans.