Un xalet de Sant Narcís, sense ús pel desacord entre les institucions

El vianants que caminen per l'avinguda Sant Narcís de Girona, a tocar de la plaça Montserrat i el parc Central queden bocabadats amb el mural de vuit imatges de l'artista argentina Hyuro -morta fa un mes a causa d'una malaltia- i que va fer l'any 2018 fruit de la seva participació al festival Milestone. L'artista argentina va pintar l'obra des del pati d'un edifici que no passa desapercebut. Un xalet en desús, des de fa anys, de caràcter senyorial i que pertany a la Generalitat.

L'Ajuntament fa temps que va darrere l'edifici. L'interès ve de lluny. Fa uns deu anys, amb el barri de Sant Narcís en obres, es va insinuar que la finca podria convertir-se en l'oficina d'informació per als afectats pel TAV. També es va especular en la possibilitat que esdevingués un centre d'art.

La Generalitat també hi ha estudiat possibles usos sense èxit. L'octubre de 2018 el Departament de Treball va demanar a Vicepresidència l'adscripció de l'edifici «com a possible emplaçament per a un centre d'emergència per a menors no acompanyats de la DGAIA.

El 28 de febrer de 2019 la finca es va lliurar a Treball. Quan, segons Treball, l'Ajuntament va informar al Departament que per adequar l'ús de l'espai al planejament vigent calia un any de tramitacions, va decaure l'interès de la DGAIA.

Quan al desembre de l'any 2019 Guanyem va donar suport al pressupost de l'any 2020 a un JxCat que governava en solitari, un dels acords derivats era «reclamar l'ús del xalet de l'avinguda Sant Narcís» i que un cop assolit s'adeqüés com a centre obert. Des del Departament de Treball s'ha indicat que «el gener de 2020, l'Ajuntament va mostrar-se interessat a poder cedir a una entitat social l'edifici per dur-hi a terme un projecte d'acolliment», però d'acord amb la Llei de patrimoni de la Generalitat, «només es pot cedir la casa per un termini d'un mes».

L'Ajuntament ha explicat que l'objectiu és crear un espai «d'atenció als joves sense llar, que surten de la xarxa de protecció o que arriben al territori, sense referents adults, ni família», segons fonts municipals. Hi ha hagut converses amb la Generalitat. Reconegudes, tot i ser discretes, per les dues parts. Però sense èxit. El servei que vol activar-hi l'Ajuntament s'està fent, actualment en altres punts de la ciutat i es volia traslladar en aquest xalet. Des de l'Ajuntament asseguren que «continuen les converses» amb la Generalitat per «buscar la fórmula per obtenir la cessió». El temps segueix corrent.