Es compleixen 100 dies des que Esquerra Republicana ens vam sumar al govern de Girona. Cent dies durant els quals la nostra ciutat i el conjunt del país han patit una situació sense precedents. Davant aquesta crisi, tenim molt clar el camí que hem de seguir, i no és altre que fer tot el que estigui a les nostres mans per millorar les condicions de vida de la població. Durant aquests 100 dies hem treballat incansablement per assolir aquest objectiu.

Des de la regidoria de Cultura, Esquerra va tenir el repte d'organitzar una festa major atípica. Es va apostar per fer un Sant Narcís 100% cultural, mantenint el nostre suport i compromís amb els artistes, amb els creadors i amb el conjunt del sector cultural. Evitar que la pandèmia de la covid-19 castigui encara més el sector cultural és l'objectiu principal, per això hem reprogramat tots els concerts suspesos durant aquest 2020, i reprogramarem i tornarem a reprogramar les vegades que faci falta. Persitents. Per la cultura. Des de la regidoria també hem impulsat l'ordenació dels diferents festivals, mitjançant una convocatòria ?pública, amb la finalitat de donar estabilitat als projectes i de provocar una renovació. En definitiva, hem fet una aposta clara per la creació, producció i formació, per l'equilibri territorial en l'oferta cultural, i pel suport als creador locals.

Des de la regidoria d'Educació, Esquerra també va liderar la gestió de l'inici escolar, amb el repte de fer front a la segregació escolar i mantenir la major normalitat possible pensant en l'educació dels nostres infants i joves, així com en la màxima seguretat per a tota la comunitat educativa. Alhora hem engegat una diagnosi de tots els centres educatius amb l'objectiu de detectar les necessitats en el manteniment i conservació dels edificis. Una renovació que també hem impulsat des de la regidoria d'Esports en diferents instal·lacions esportives de la ciutat.

Esquerra també ha assumit el repte de l'habitatge, amb un compromís ferm per garantir aquest bé essencial. És per això que invertirem 2,5 milions d'euros en polítiques públiques d'habitatge i incorporarem un mínim de 60 habitatges de lloguer assequible per a joves i famílies. Volem recordar que aquest any des del Servei Municipal d'Habitatge s'han aturat 103 desnonaments i s'han aconseguit 20 lloguers socials i se n'estan tramitant 24 més.

La pandèmia està afectant de ple el nostre jovent, que requereix suport en molts aspectes, des dels estudis i la recerca de feina fins a l'àmbit més personal. És per això que hem posat en marxa a la xarxa d'Espais Joves el servei de suport emocional, obrirem la Casa de les Entitats i farem les obres tan necessàries a l'Estació Espai Jove.

Alhora, des de la regidoria de Ciutadania i Dinamització del Territori estem treballant per agilitzar la resposta davant els problemes de la ciutadania, fent un seguiment exhaustiu de la bústia d'avisos, treballant per coordinar les accions que es fan als barris, reunint-nos amb les entitats i les associacions de veïns.

Hem entrat en el moment més complicat. No per penjar-nos medalles, sinó per arremangar-nos i treballar per la gent quan més ho necessita. Hem entrat per fer una política diferent basada en la proximitat i en el tu a tu amb la gent. Per desencallar temes que fa massa anys que estaven aturats.