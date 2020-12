La contaminació a Girona cau un 42% per la pandèmia

La contaminació atmosfèrica a la ciutat de Girona ha caigut un 42,46% aquest 2020 durant la pandèmia de la covid-19, en comparació amb l´any passat, a causa de les restriccions de mobilitat que s´han aplicat. En concret, la mitjana de diòxid de nitrogen (NO2) entre el 14 de març i el 22 de novembre de 2020 va ser de 14,96 µg/m3; mentre que el 2019 la xifra se situava a 26 µg/m3. El valor límit d´aquest contaminant, indicador de la contaminació atmosfèrica causada pel trànsit, és de 40 µg/m3. L´Ajuntament ha obtingut les dades de l´estació automàtica que la Generalitat de Catalunya té situada a l´Escola Municipal de Música de Girona.

Un altre dels indicadors que determina la qualitat de l´aire, les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10), també registra una reducció de la contaminació del 20,60% respecte l´any anterior (passant d´una mitjana de 23,12 µg/m3 el 2019, a 18,36 µg/m3 aquest 2020 durant la pandèmia). En cap cas, però, se supera el valor límit de les PM10 de 50 µg/m3.

«El trànsit és la principal font de contaminació de la ciutat, i aquest és un motiu més pel qual ens decantem cada vegada més pels mitjans de transport sostenible per fer desplaçaments dins de la ciutat», ha afirmat el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.

A l´abril és quan es va assolir una major reducció de NO2 (un 60%), ja que va ser quan més es va reduir la circulació de vehicles, en concret un 72%. I, en canvi, el mes de juliol va ser quan més van disminuir les PM10 (un 36,86%) respecte de l´any anterior.

El consistori destaca que la ciutat presenta una bona qualitat de l´aire la major part de l´any, mantenint-se dins els límits que fixa la normativa.

Només se superen puntualment els nivells de diòxid de nitrogen en punts concrets on hi ha més trànsit. També passa amb les partícules en suspensió, durant episodis d´intrusió de pols africana a l´atmosfera, segons indica l´Ajuntament.

L´Ajuntament ha instal·lat quatre sensors a la ciutat com a prova pilot. Estan ancorats a fanals i es troben a la pl. del Marquès de Camps, a la pl. de Núria Terés i Bonet, a la pl. de l´Hospital i a l´encreuament entre el carrer de Reggio Emilia i el del riu Cardener. Segons Terés, l´objectiu és utilitzar-les «per definir les millores polítiques que podem tirar endavant per tenir un aire net tot l´any». Si el sistema dona bons resultats, està previst estendre´l per tota la ciutat.